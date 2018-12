Madagascar: Fêtes de fin d'année - L'Hôtel Colbert, en lieu enchanteur

Plats de fin gourmets, offres promotionnelles, convivialité, pour entamer les fêtes des plus belles manières, l'hôtel Colbert renouvelle ses engagements envers ses clients.

A l'hôtel Colbert c'est Noël avant l'heure! Vendredi, un beau petit monde s'est retrouvé dans les locaux à Antaninarenina le temps d'un « afterwork » avant les vraies fêtes. Partenaires et collaborateurs ont passé un moment de convivialité avec l'équipe de Colbert. « The Women » au micro, Elsie et ses compères ont bercé les convives qui se sont se sont régalés avec les bons petits plats. Des mignardises, canapés et petits fours qui font la notoriété de la maison. Dans une ambiance des plus décontractées, les invités ont pu apprécier une belle soirée qui relate l'atmosphère régnante dans le complexe hôtelier.

Bûches de Noël. En guise de remerciement, Eric Koller, le maître des lieux a adressé à l'avance ses meilleurs vœux pour Noël et le Nouvel An. Par la même occasion, il a également tenu à assurer, encore plus, l'améloration de la qualité de service dans toutes les branches dès à présent et donner encore plus de satisfaction aux clients. Effectivement, mis à part l'hébergement, l'hôtel Colbert est aussi réputé pour ses pâtisseries, les convives présents ont eu l'opportunité de goûter aux succulentes bûches de Noël. Des classiques de la pâtisserie comme la charlotte et l'exotique, aux traditionnelles beurres vanille et beurres chocolat, sinon les bûches glacées norvégiennes ou au caramel croquant, sans oublier la spécialité de Colbert et les nouveautés qui viennent s'ajouter à la carte comme la roulée suprême vanille et caramel beurre salée.

Spa. A savoir que l'hôtel Colbert dispose de « balnéoforme spa » incluant la piscine chauffante, par ailleurs, en cette période de fête, des gammes de coffret spécial Noël sont offertes. Bain barrique, gommages, enveloppement, aloe vera, crème au chocolat, Turc, kerala... font l'objet d'une remise spéciale... En famille ou entre amis, chaque occasion est toujours bonne à prendre pour passer de bons moments.