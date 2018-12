Ile Maurice: Période festive - Pas de shopping nocturne au marché de Quatre-Bornes

C'est la grogne chez les commerçants du marché de Quatre-Bornes.

Alors qu'ils attendaient avec impatience la période de Noël et du Nouvel an pour faire grimper les ventes, ils sont tombés des nues en recevant une notice de la mairie. Cette dernière éteindra les lumières du marché entre 18 et 19 heures les lundis 17, 24 et 31 décembre. Les marchands ne pourront pas poursuivre leurs ventes au cours de la soirée, comme c'est le cas au cours du traditionnel late night shopping durant cette période.

Des membres de la Stall Holders and Operators Association de Quatre-Bornes se sont rendus à la mairie le 6 décembre pour faire part de leur mécontentement. Mais la mairie est restée sur sa position, déplore Vikash Mahady, président de l'association. «Ce n'est pas normal de prendre une telle décision durant une période aussi importante pour nous», dit-il.

Il ajoute que quand les lumières seront éteintes, les marchands ambulants profiteront de la situation, ce qui est tout à fait injuste vis-à-vis des vendeurs du marché qui paient pour y opérer. «Avant la construction du nouveau marché, nous apportions nos propres points de lumière et nous y restions jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Avec le nouveau marché, il était question du late night shopping, mais force est de constater que ce ne sera pas le cas.»

Plus de mille vendeurs de vêtements, jouets et de produits touristiques sont concernés par cette mesure. Vikash Mahady soutient que cela représentera un manque à gagner d'au moins 40 % durant cette période pour les marchands.

Coûts en plus

La maire de Quatre-Bornes, Soolekha Jepaul Raddhoa, explique que cette décision a été prise en raison des coûts d'électricité et de nettoyage supplémentaires pour des heures aussi tardives. Quant aux craintes des commerçants vis-à-vis des marchands ambulants, elle met «un point d'honneur» à ce que ces derniers ne viennent pas profiter de la situation et ne prennent pas la place des opérateurs du marché. «Chaque semaine, nous effectuons des visites surprises par rapport aux marchands ambulants et nous faisons également de sorte qu'il y ait des patrouilles de la police pour les empêcher d'opérer.»