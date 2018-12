Sénégal: Audit de la gestion des finances publiques sous Macky Sall - Karim interpelle le Groupe consultatif de Paris

Photo: Aps

Karim Wade, le candidat à la présidentielle du Pds, demande un audit de la gestion des finances publiques du Sénégal sous la présidence de Macky Sall et un état des lieux par les bailleurs de fonds.

Dans une note envoyée à la presse hier, le candidat du premier parti d'opposition interpelle les bailleurs de fonds inscrits au Groupe consultatif de Paris pour inspecter l'état des finances du Sénégal. Pour cause, a dit Karim,

« La plupart de nos indicateurs économiques et financiers sont dans le rouge, la situation est alarmante et les Sénégalais le ressentent fortement dans leur vie quotidienne.

Nos finances publiques accusent une tension de trésorerie extrême, les arriérés de dette intérieure et extérieure atteignent un niveau record, la situation monétaire est caractérisée par une grave crise de liquidité bancaire qui affecte surtout les banques les plus engagées dans le financement de l'économie et menace l'existence des Pme/Pmi ».

Et de poursuivre ; « Il convient également de relever la chute du volume des exportations, le ralentissement de l'activité industrielle ainsi que le quasi-arrêt des projets de l'Etat qui n'arrive plus à payer ses prestataires et ses fournisseurs ».