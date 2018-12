Sénégal: Lutte contre l'érosion côtière, préservation du littoral national - Trois conseils des ministres, des instructions de Macky, et après !

Le Sénégal subit de plein fouet le phénomène des changements climatiques dans plusieurs secteurs notamment l'agriculture, l'élevage et l'environnement où l'avancée de la mer et l'érosion côtière menacent le littoral et ses habitants et leurs activités économiques.

Pour ce qui est de cette dernière menace, Saint-Louis, Cayar, Dakar, Mbour et la petite côte et les îles de la Casamance payent déjà les frais, à des degrés divers. Face à l'ampleur du désastre, le président de la République n'a de cesse donné des directives pour des mesures concrètes et urgentes pour la préservation durable du littoral national en général et des côtes et zones directement affectées en particulier.

Seulement, après trois Conseils de ministres consacrés à la question, les victimes, ces populations à la merci des houles dangereuses, de la furie de la mer attendent encore l'effectivité de ces instructions présidentielles sur le terrain. Jusqu'à quand ? En attendant, Sud Quotidien fait le point dans certaines zones à la merci de vagues et houles dangereuses.

EN ATTENDANT L'EFFECTIVITE DES DIRECTIVES PRESIDENTIELLES : Les populations à la merci des houles dangereuses

Les fortes houles continuent de toucher les côtes sénégalaises, et de la même manière ou presque. Le vendredi dernier, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) avait annoncé une houle dangereuse de secteur Nord-ouest sur la grande côte, la petite côte et la Casamance, samedi 14 et dimanche 15 décembre 2018.

Dans son bulletin transmis à l'APS, l'ANACIM a prévenu que cette houle «se renforcera sur toute la côte et dépassera 2.5 m à partir de samedi 15 décembre à 09h jusqu'au dimanche 16 décembre à 23h».

Non sans mettre en garde contre un «vent fort» de secteur Nord pouvant dépasser 40km/h sur la petite côte et la Casamance, à partir du samedi à 12h jusqu'au dimanche à la même heure.

Auparavant, un peu moins d'un mois plus tôt, une forte houle a ravagé de nombreuses maisons à Guet-Ndar et Gokhou Bathie et une partie du cimetière de «Thiaka Ndiaye» (détruisant des tombes) à Saint-Louis et fait d'importants dégâts à Cayar, la nuit de dimanche 18 à lundi 19 novembre 2018.

Et ce n'est pas la première fois que ce phénomène naturel prévisible hante le sommeil des populations de ces localités et d'autres contrées du Sénégal en proie à l'érosion côtière et de l'avancée de la mer. Pendant ce temps, les autorités peuvent continuer à «compatir à la douleurs» de nos compatriotes affectés et déplorer les énormes pertes subies tout en adoptant des solutions «taf-yengël».

En effet, ces derniers mois, trois Conseils des ministres ont été consacrés à ce phénomène naturel qui menace la quiétude des habitants du littoral, de Saint-Louis à Ziguinchor, en passant par la petite côte (Mbour, Saly-Portudal... ), Dakar (Thiawlène à Rufisque, Bargny, Guédiawaye, Malika et Tivaouane Peulh... ) et Cayar.

Seulement, sur le terrain, le gouvernement n'accélère pas encore la cadence pour traduire en actes les mesures présidentielles prises lors de ces trois réunions hebdomadaires des ministres, au grand dam des milliers d'habitants qui continuent de faire les frais de la colère des vagues et de la mer.

Avec à la clé des localités entièrement rayées de la carte à Saint-Louis, des maisons, mosquées et écoles complètement endommagées et des populations et familles entières déplacées, dont certaines vivent encore sous des abris de fortunes. Suffisant pour que le président Macky Sall, face aux nombreux dégâts causés par la houle à Saint-Louis et Cayar en novembre dernier, reviennent à la charge.

RUFISQUE : LE MAL DE THIAWLENE ET SES ENVIRONS

Des villes sur le littoral dans la région de Dakar sont aussi confrontées à l'avancée de la mer. C'est le cas de Rufisque avec ses points névralgiques que sont Thiawlène et Bargny. Juste à côté, Mbao, dans le département de Pikine, n'est pas épargné par la menace.

A l'image des autres zones côtières, Rufisque, Bargny, et Mbao sont aussi confrontés à l'avancée de la mer. Dans la ville de Rufisque, le quartier de Thiawlène fait parti des lieux les plus touchés. En 2007, les vagues déferlantes y avaient endommagé plusieurs maisons. Même le cimentière de la localité n'a pas été épargné par la houle dangereuse qui a fait des dégâts dans d'autres localités du littorale.

Face à la révolte des populations qui avait barré la route pendant plusieurs heures pour réclamer une réaction rapide des autorités étatiques, une digue de protection avait été construite à Thiawlène.

Elle a été réalisée dans le cadre du Fonds d'adaptation aux changements climatiques (2011-2014). D'un montant d'un peu plus de 3 milliards de F CFA, son objectif est de lutter aussi bien contre l'avancée de la mer que les inondations.

Une solution qui a eu à atténuer l'avancée de la mer, mais qui toutefois n'a pas été suffisante. En effet, en septembre 2015, la corniche Est à Bargny, en passant par Rufisque ou Thiawlène, a été encore sous l'emprise des eaux.

Pire, en août 2016, une houle dangereuse avait aussi été à l'origine de nombreux désagréments à Thiawlène. Des vagues de plusieurs mètres de haut ont surpassé la digue de protection et se sont abattues sur les maisons riveraines.

C'est pour prendre le mal à bras-le-corps, qu'une solution a été envisagée à l'échelle régionale, compte tenu du fait que le phénomène ne touche pas que le Sénégal.

Un programme sous-région a été adopté à cet effet: le Programme de gestion du littoral ouest africain (Waca) qui partira de la Mauritanie jusqu'au Benin. Le Waca qui a pour ambition de faire des aménagements le long de la zone côtière du Sénégal peut être une solution, juge la directrice de l'Ong «Green Sénégal», Woré Gana Seck.

Selon Mme Seck, le Programme de gestion du littoral ouest africain a été conçu pour répondre à ce besoin croissant d'intégration régionale.

«C'est une instance de mobilisation grâce à laquelle les partenaires techniques et financiers peuvent contribuer au développement durable du littoral, avec comme angle d'attaque la lutte contre l'érosion et les inondations côtières.»

Le projet Waca a été adopté le 8 novembre 2018 à Dakar, par 13 pays. Il est appuyé par la Banque mondiale. Toutefois, Woré Gana Seck pense que ce projet, bien qu'important, ne saurait suffire. C'est pourquoi la Conseillère économique sociale et environnementale préconise de répertorier les zones vulnérables pour mettre pour des stratégies de riposte adaptées. «Il faut une identification des zones vulnérables et la mise en place de dispositifs appropriés», conseille-t-elle.

MACKY ENGAGE SON GOUVERNEMENT, A TROIS REPRISES EN CONSEIL DES MINISTRES 28 NOVEMBRE 2018 :

En Conseil des ministres qu'il a présidé, le mercredi 28 novembre 2018, au Palais de la République, le chef de l'Etat, entamant sa communication autour de la préservation du littoral et de l'intensification de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l'érosion côtière, a réaffirmé «sa solidarité et son soutien aux populations de Cayar et de Saint-Louis, victimes des effets de la houle. Dans ce cadre, le président de la République demande au gouvernement de recenser, avec précision, les pertes constatées et d'apporter l'assistance habituelle aux populations et pêcheurs sinistrés.»

En outre, Macky Sall «rappelle au gouvernement l'urgence d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l'érosion côtière conformément à ses directives relatives à la sauvegarde et l'aménagement des zones côtières vulnérables notamment Saint- Louis, Dakar, Bargny, Cayar, Saly-Portudal, Popenguine et Ziguinchor. A ce titre, il convient d'intensifier la finalisation de toutes les études techniques, la mobilisation des ressources et l'exécution rapide des projets financés par l'Etat avec le concours de la Banque mondiale et de l'Agence française de Développement. Par ailleurs, au regard de la situation préoccupante de Saint-Louis, le président de la République demande au Premier ministre de tenir un Conseil interministériel avec l'ensemble des parties prenantes, afin de renforcer les mesures préventives et les réponses durables pour préserver les quartiers, villages et localités exposés», rapporte le communique du conseil.

20 JUILLET 2016 : APPEL A VEILLER A LA PRESERVATION STRATEGIQUE DU LITTORAL NATIONAL, DE LA BANDE DES FILAOS ET DES CORDONS DUNAIRES ?

Deux ans avant, toujours en réunion du Conseil des ministres tenue le mercredi 20 juillet 2016, à l'hôtel de ville de Pikine, conseil qui avait bouclé une série d'autres rencontres du genre délocalisées dans les régions, Macky Sall a demandé au Premier ministre, «de mettre en place un dispositif spécial de suivi, en vue de veiller à la mise en œuvre diligente de tous les projets validés pour la région capitale». Entre autres projets, le président Sall a invité le gouvernement «à assurer la sauvegarde, d'une part, de la zone de production horticole des Niayes et, d'autre part, de la Forêt classée de Mbao qui doit être valorisée en parc naturel, avec des activités économiques et touristiques adaptées» ; à «veiller à la préservation stratégique du littoral national, notamment, de la bande des filaos et des cordons dunaires. A cet effet, le chef de l'Etat invite le Premier ministre à mettre en œuvre un programme régional d'urgence de lutte contre l'érosion côtière, particulièrement au niveau des zones sensibles de Hann, Thiaroye, Mbao, Rufisque, Bargny, Sendou, Yène» et à «engager dans les meilleurs délais, en relation avec les acteurs locaux, la réhabilitation de l'île de Gorée, la reconstruction aux normes du canal de Rufisque, la modernisation concertée des villes de Rufisque, Pikine, Guédiawaye et des communes polarisées... », note la source.

30 NOVEMBRE 2016 : MACKY POUR L'ELABORATION D'UN PLAN RIGOUREUX ET COHERENT DE PROTECTION DU LITTORAL NATIONAL ?

Quatre mois plus tard, le mercredi 30 novembre 2016, toujours en Conseil des ministres réuni au Palais de la République, Macky Sall, rappelant par ailleurs ses directives relatives à l'urgence de déployer des mesures concertées pour un aménagement préventif optimal du littoral national, avait donné instruction au gouvernement «d'examiner les modalités d'aménagement et d'exploitation de la Grande Côte (de Dakar à Saint- Louis), en vue de valoriser davantage les zones côtières concernées. Il a en outre exigé du gouvernement l'élaboration d'un plan rigoureux et cohérent de protection du littoral national en général et de la Grande côte, en particulier. A ce sujet, le président de la République demande également au Premier ministre de lui faire un rapport circonstancié sur la situation foncière et immobilière le long de la bande des "Filaos", qui fait l'objet d'une grande convoitise, suite à la réalisation de la nouvelle voie de dégagement nord (VDN)» lit-on dans le communiqué du conseil.

AGRESSION DU LITTORAL A GUEDIAWAYE, YEUMBEUL, MALIKA ET TIVAOUANE-PEUL : 19 organisations de la société civile et politique mettent l'Etat au ban

Le Front pour la défense du littoral (FDL), regroupant 19 organisations de la société civile et politique, dénonce «avec vigueur» la recrudescence de la coupe abusive des filaos situés sur le littoral notamment au niveau de Guédiawaye, Yeumbeul, Malika et Tivaouane-Peul.

«Nous, organisations de la société civile et politique, regroupées au sein de la plateforme dénommée «Front pour la défense du littoral» (FDL), dénonçons avec vigueur la recrudescence de la coupe abusive des filaos situés sur le littoral notamment au niveau de Guédiawaye, Yeumbeul, Malika et Tivaouane-Peul», lit-on dans une déclaration conjointe parvenue à notre Rédaction et signée par 19 organisations de la société civile et politique. Face à l'ampleur de l'agression contre cette forêt classée et ses conséquences néfastes sur l'environnement, les membres du FDL appellent les autorités à mettre fin à cette activité.

«Nous exigeons l'arrêt immédiat de toutes activités de coupe de bois sur toute l'étendue de la bande des filaos, particulièrement la zone Gadaye-Malika; l'audit foncier de la bande des filaos; l'audit de la campagne de reboisement financée par l'Ageroute; la restauration et la sauvegarde de la bande verte.» Aussi réclament-ils «l'audit du projet cimetières de Guédiawaye; la construction des cimetières mixte de Guédiawaye; la mise en place de cadres de concertation multi acteurs dans lesquels les populations seront fortement représentées». D'ailleurs, la plateforme compte organiser une caravane de sensibilisation, le 8 décembre 2018, dans les artères de Guédiawaye.

LE PLAN DIRECTEUR D'URBANISME DE DAKAR HORIZON 2025 A L'EAU

En attenant, notre pays subissant de plein fouet les méfaits du réchauffement climatique, dû en partie à la disparition des forêts, et entrainant la fonte des glaciers au niveau des pôles avec son corolaire la hausse du niveau de la mer, le FDL considère que «la sauvegarde de la brise-lame que constitue la bande des filaos est plus que nécessaire pour la fixation des dunes, la protection contre l'érosion côtière et la préservation de l'écosystème. L'ouverture de la brèche à Saint-Louis, la disparition de Goxu Mbac, la récente houle et ses dégâts à Guet-Ndar, les dommages subis par les cimetières de Thiawlène à Rufisque etc., sont encore fraîches dans les esprits pour nous inviter à plus de prudence.»

En effet, relève le FDL, depuis l'extension de la VDN et l'existence du projet cimetières mixtes de Guédiawaye, «cette partie du littoral fait l'objet de convoitise de la part de spéculateurs fonciers. Bien qu'ayant le statut de forêt classée, ces derniers font fi du cadre juridique lui conférant une protection légale à savoir la Constitution du Sénégal, le Code forestier et le Code de l'environnement. D'ailleurs, le Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar horizon 2025 plaide pour la protection et la conservation des niches écologiques non aedificandi comme la forêt de Mbao, la forêt de Sébikotane, les lacs du littoral nord (Wouye, Warouwaye et Retba) et la bande verte du littoral nord.»

LES DIRECTIVES DE TROIS CONSEILS DES MINISTRES DANS LE VENT

Et de rappeler que le Chef de l'Etat, le président Macky Sall, lors des Conseils des ministres du 20 juillet 2016, du 30 novembre 2016 et du 28 novembre 2018, n'a pas manqué de donner des instructions aussi bien au Premier ministre qu'au ministre de l'Environnement et du Développement durable dans le sens de prendre des mesures pour la préservation de la bande des filaos et des cordons dunaires. Mieux, note la source, le Sénégal s'étant engagé, selon les termes de l'accord de Paris (France) adopté en 2015, lors de la Cop 21, à limiter le réchauffement climatique à 2°C au niveau mondial d'ici 2100, «se doit de faire des efforts pour la réduction de Gaz à effet de serre (GES) envisagée à l'horizon 2025-2030. Car, la forêt, par sa capacité à absorber du CO2 et à rejeter de l'oxygène, étant un élément important du dispositif dans l'atteinte de ces objectifs, ne saurait disparaître de la nature.» le FDL relève, en outre, que la Constitution, notamment son article 25-3 qui stipule, en son alinéa 4, que «Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l'environnement du pays et d'œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.»

EXTRACTION FRAUDULEUSE DE SABLE MARIN ET DU CORDON DUNAIRE, DESTRUCTION DE LA BANDE DE FILAOS, DEMANDES DE DECLASSIFICATION... : Le littoral de Guédiawaye, la proie de «prédateurs»

Les nombreuses directives du président de la République, notamment en Conseil des ministres, en faveur de la lutte contre l'extraction frauduleuse du sable marin et des dunes du littoral et la protection de la bande de filao n'y feront rien. La façade maritime de Guédiawaye est en proie à une boulimie foncière sans précédent. Pour mettre fin à ce qu'il qualifie de «folie destructrice» de l'environnement du littoral, Mamadou Dieng, géographe-urbaniste, président de Vision Guédiawaye, en appelle à l'aide de Macky Sall.

«Qu'est-ce que nous voyons ? Au niveau de cité Gadaye, au niveau de Malika, au niveau de Guédiawaye, les gens sont entrain vraiment de détruire cet environnement: les filaos sont enlevés. Le spectacle que nous voyons au niveau de Gadaye est triste et douloureux, tous les filaos sont coupés. Et, ce qui est sûr et certain, c'est que les gens vont faire des lotissements. A Guédiawaye aussi, on sait que des demandes de déclassement ont été introduites par des collectivités locales; il y a aussi des privés qui viennent d'ailleurs et à qui on dit qu'on a octroyés des kits fonciers. Maintenant, par rapport à ces directives permanentes et récurrentes venant du chef de l'Etat, nous demandons qu'est-ce qui se passe (pour qu'elles ne soient pas respectées)? C'est pourquoi nous lançons un appel solennel au chef de l'Etat pour qu'il aide vraiment ces villes-là à stopper cette folie destructrice que certains son entrain d'opérer sur le littoral de Guédiawaye», a-t-il dit sur les ondes de Sud FM Sen Radio, quelques jours après les dernières injonctions données par le président Sall en Conseil des ministres le 28 novembre dernier.

Et Mamadou Dieng de rappeler qu'au mois de janvier 2016, le président avait donné une directive dans ce sens, soutenant que «la préservation de notre environnement et la préservation de la sauvegarde de l'écosystème du littoral étaient sa préoccupation majeure. Et, en Conseil des ministres il avait demandé au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l'extraction frauduleuse du sable à grande échelle et des dunes en façade maritime et de déployer, en rapport avec les collectivités locales, une campagne de sensibilisation des populations sur les conséquences néfastes qui peuvent en découler.»

Dans la même foulée, a noté M. Dieng, «il avait engagé le ministre de l'Environnement et du Développement durable à veiller à la conservation de la bande des filao, du cordon dunaire polarisé et de sauvegarder la forêt de Mbao par un aménagement concerté urgent de ce patrimoine naturel classé. Mais, malheureusement, nous nous rendons compte que ces directives n'ont pas été exécutées par son gouvernement, jusqu'au moment où je vous parle. Et même pire, je pense que ce que nous voyons au niveau du littoral de Guédiawaye prend le contre-pied de cette volonté affichée du chef de l'Etat à ces différents Conseils des ministres», s'est désolé le géographe-urbaniste.

PROBLEME D'EROSION COTIERE AU NIVEAU DE LA LANGUE DE BARBARIE : L'Etat met en place un Projet de relogement d'urgence des sinistrés

Le problème de l'érosion côtière a longtemps hanté le sommeil des habitants de la langue de barbarie à Saint-Louis où plusieurs maisons des quartiers de Gokhou Mbathie, Santhiaba et Guet-Ndar ont été détruites par la furie des vagues. Ainsi, plusieurs familles se verront reloger dans des logements sociaux situés au quartier de Khar Yallah, tout près de Bango, sur la Route nationale N°2 (RN2).

Les familles sinistrées de la langue de barbarie ont vu leur nombre augmenter au fil des années, passant de 67 à environ 300 ménages qui vivent dans des logements sociaux de Khar Yallah, mais aussi sous des tentes bâchées érigées sur place. A l'époque, les autorités locales et étatiques n'étaient pas restées les bras croisés, sans rien faire. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal et la Banque mondiale se sont ainsi accordés pour réaliser un projet de relogement provisoire de plus de 200 familles vivant depuis plus d'une année au niveau du site de Khar Yallah et dans d'autres espaces. Il s'agit, en effet, de reloger ces différentes familles, qui vivaient depuis longtemps dans la précarité dans une zone inondable, sur une partie du nouveau site de Diougop (commune de Gandon) où elles seront installées de manière définitivement, une fois les travaux d'aménagement terminés.

Selon les données recueillies auprès du service de l'Environnement et des Etablissements classés de Saint-Louis, le nouveau site de recasement provisoire pour ces sinistrés couvre une superficie de 03 hectares et le bloc d'aménagement est de 1791 m2. Le projet prévoit ainsi plusieurs activités parmi lesquelles: des travaux de terrassement, l'installation des unités mobiles d'équipements communautaires et des services sociaux de base. Un site acquis dans le cadre de l'intercommunalité entre Saint-Louis et Gandon et qui va bénéficier de toutes les infrastructures possibles telles que des points d'eau, des points lumineux, un espace communautaire, une mosquée, des blocs cuisines, des blocs sanitaires, etc. Ledit projet est présentement en phase de finalisation, après avoir déjà été pré-validé par les autorités administratives.

Cependant, ce n'est pas le seul projet entrepris par l'Etat dans le cadre de la problématique de l'érosion côtière à Saint-Louis. Il s'y ajoute aussi le projet de construction de la digue de protection au niveau de la langue de barbarie pour sécuriser les habitations de cette communauté de pêcheurs contre l'avancée drastique de la mer. Il s'agit, en effet, d'une digue de 3,5 km à ériger pour un coût de 3 milliards de nos francs de l'Etat du Sénégal et la Banque mondiale et dont les travaux sont exécutés par le groupe Eiffage. Ce projet est renforcé par celui financé par l'Agence Française de Développement (AFD) annoncé par le président français, Emmanuel Macron, lors de sa venue dernièrement à Saint-Louis, accompagné du PDG de la Banque mondiale.

Egalement, plusieurs séries de formations sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, avec notamment celles qui seront dispensées aux agents de divers services en vue d'assurer le suivi concernant la gestion de ce problème d'érosion côtière. Certains acteurs du secteur de l'environnement ont déjà été formés dans plusieurs modules axés sur des thématiques environnementales. Ce sont donc là autant d'efforts consentis par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière à Saint-Louis. Des projets qui, une fois à terme, consacreront une parfaite amélioration des conditions de vie des sinistrés, atténueront les problèmes liés à l'érosion côtière et l'avancée de la mer.

MBOUR : LUTTE CONTRE L'AVANCEE DE LA MER ET L'EROSION COTIERE : Les travaux tardent à démarrer

La lutte contre l'érosion côtière et l'avancée de la mer dans la petite côte et particulièrement dans la station balnéaire de Saly-Portudal tarde à se concrétiser par un démarrage effectif des travaux dans le cadre des mesures étatiques annoncées. L'installation de l'entreprise chargée des travaux, lancés par le président de la République, Macky Sall, se fait progressivement. C'est la date du 15 décembre 2018 qui est avancée, selon la Société d'Aménagement et de Promotion des Cotes et zones touristique du Sénégal (SAPCO).

En attendant, à en croire des sources bien informées, elle s'attèle au recrutement de sous-traitants. Dans la même dynamique, l'Agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX) a déjà, de l'avis de Babacar Mbengue, le directeur d'exploitation de la SAPCO à Saly a recruté une organisation non gouvernementale (Ong) chargée de jouer un rôle de facilitateur; l'Ong Enda-Ecopop a en charge le volet communication.

L'état des lieux nous permet de recueillir d'identifier l'entreprise chargée des travaux de réhabilitation des plages et de lutte contre l'érosion côtière du nom de Vanoord. Elle a aussi procédé à l'identification et au recrutement des camionneurs, des sous-traitants pour le transport des matériaux et du matériel lourds. Les travaux seront réalisés en deux phases, selon les services techniques de la SAPCO.

La première va aller du Lamantin Beach aux Cocotiers, du Nord au Sud de Saly. Dans cette phase, Babacar Mbengue de la direction de la SAPCO à Saly, assure qu'il ne sera précédé à aucun déguerpissement lors de l'exécution des travaux le long de la mer. Du reste, il indique qu'il est prévu un accompagnement financier et matériel des prestataires qui seront impactés par la réalisation des ouvrages de lutte contre l'avancée de la mer. Ces indemnisations font l'objet d'études pour mieux circonscrire les ayant-droits et les coûts financiers à adjoindre. La SAPCO rappelle le rôle joué par la commune de Saly qui a participé aux études.

Concernant la zone de Pointe Sarrène devant abriter une nouvelle station balnéaire, la SAPCO donne des assurances, avec l'absence de menaces d'avancée de la mer ou d'érosion côtière. En perspectives, note Monsieur Mbengue, des études ont été menées et elles révèlent les possibilités (potentialités) et difficultés (contraintes) dans cette zone de Pointe Sarrène dans une trentaine d'années.