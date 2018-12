Soudan: L'UNESCO annonc la graduation de 100 femmes dans les projets de maisons vertes

Khartoum, 17 Déc. 2O18 (SUNA)- Le chef de l'Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) au Soudan, Al-Shifa Abd Al-Qader Hassan a annoncé la graduation de 100 femmes du projet de maisons vertes dans la localité Karari.

Al-Shifa a confirmé que l'UNESCO fournit d'assistance pour les femmes dans divers domaines de l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat pour les femmes, a noté que les stagiaires ont pris des doses de formation suffisantes pendant 10 jours et 35 femmes ont été formées dans le domaine de l'agriculture domestique, de la technologie de protection des végétaux et ont également formé professionnel.

Elle a souligné le désir des femmes dans l'agriculture domestique et dit: «chaque femme forme 20 autre femme pour la culture d'épices et de plantes aromatiques pour la culture de maisons et vise à cultiver des plantes médicinales et aromatiques et décrit comme une occasion pour mettre en œuvre la politique de l'Etat d'accroitre la production et de productivité.

Pour sa part, l'UNESCO s'est engagé de cordonner avec le ministère de soi et l'assurance sociale, s'est engagée à travailler sur la mise en œuvre des directives d'État du programme de production et de productivité et a confirmé les travaux sur la mise en œuvre du projet des maisons vertes sur le financement par le bon prêt.

Le ministère de soi et l'assurance sociale a visité dans l'Etat de Khartoum la formation de 2000 femmes dans le projet des maisons vertes.