Tunisie: «Respect l'intervalle de temps accordé à la récupération»

Vous savez, dans la pratique du sport-roi, seuls des cas sérieux de type blessure au genou, par exemple, obligent le joueur de prendre vraiment son mal en patience. Viendront après une longue convalescence et une guérison qui dépend aussi de la volonté du footballeur. Voilà j'ai commencé par l'après-blessure et je vais maintenant essayer d'apporter des éléments de réponses quant à la prévention et comment soigner le mal surtout.

Tout d'abord, nos pelouses sont bosselées pour la plupart et augmentent les risques de blessures. Secundo, l'intervalle de temps accordé à la récupération à l'instant «T» est primordial pour la santé des joueurs. Je ne vous parle pas de l'hydratation soutenue et d'une hygiène de vie irréprochable, sinon l'on ne peut plus parler de joueur de haut niveau dans ce cas d'espèce».

«Agenda, dosage, récupération, planning... »

«Il y a, bien entendu, d'autres axes à rappeler comme l'agenda des compétitions, la programmation. Tout cela influe à terme sur la santé des joueurs. Pour revenir au volet médical et santé, sachez maintenant que quand le muscle va au-delà de son élasticité normale, cela peut avoir des répercussions.

Exemple, la contracture peut être favorisée par la fatigue qui entraîne des désordres au niveau cellulaire.

Là, des soins s'imposent, à l'instar du repos pur et simple, les massages, les étirements quand il n'y a plus de douleur, et les soins médicaux relaxants. Tout cela évite même de rechuter.

Pour l'élongation maintenant, il y a ce que l'on appelle des micro-déchirures musculaires dues à un dépassement de l'élasticité des fibres sans grande atteinte des tissus. Il n'y a pas d'hématome, mais c'est un étirement inhabituel. Là aussi, il s'agit de soumettre le joueur touché à un repos, à la cryothérapie (le froid), la physiothérapie, le tout entrecoupé d'étirements ».

«Au-delà de son élasticité»

« On en vient à la déchirure ou au claquage.

C'est une rupture d'un grand nombre de fibres musculaires.

Le muscle est allé au-delà de son élasticité normale et les soins sont pratiquement les mêmes que ceux énumérés ci-haut.

Vous savez, globalement, on classifie souvent les blessures musculaires en élongation ou déchirure. Sauf que pour être plus précis, il existe une classification de référence des lésions musculaires qui classifie ces dernières, selon différents stades de gravité.

Que l'atteinte de la fibre musculaire soit réversible sans atteinte du tissu de soutien ou que l'atteinte des fibres soit irréversible, il y a tout un corps musculaire à analyser, scruter et soigner.

Voilà pour le côté curatif avec, bien entendu, un planning de travail important à mettre sur pied avec le kiné par la suite.

Il faut comprendre par là que le travail avec le kiné va permettre de stimuler et d'orienter correctement les fibres, ainsi que de permettre de retrouver l'amplitude du mouvement et la souplesse des muscles. Oui, c'est délicat de remettre un joueur de haut niveau sur pied rapidement après une grave blessure.

Faire en sorte qu'il récupère la force, l'endurance musculaires perdues. Mais aussi la coordination. Le suivi doit être méthodique et régulier. Et après, de retour sur le terrain, il faudra également réaliser un travail préventif et personnalisé avec le footballeur car, dans ce sport de haut niveau, chaque réathlétisation est individualisée, d'où l'importance d'avoir recours à des pontes du domaine».