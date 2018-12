Tunisie: Incolore, inodore

SG : Kalaï (Melliti), Tlili, Zahou, Oudi, Samuel, Orkoma, Dalhoumi, Gharsallaoui, Jaziri (Hammami), J. Abdesslem, Ameur (Lamloum)

USM : Jrad, Machmoum, Zouhaïr, Sdiri, Hichri, Sabbahi, Chtioui, El Kout (Ragoubi), Amri (Sylla), Kabou, Hassen Messaâdi (Kacem).

Impossible d'avancer le moindre pronostic avant le coup d'envoi du match entre un SG traversant une période de vaches maigres avec 5 rencontres sans victoire et mis devant l'obligation de rachat et une USM remise sur orbite et retrouvant sourire et espoir après son premier succès de la saison en 12 matches sur l'UST. Un duel fort indécis qui pouvait pencher en faveur des locaux comme des visiteurs et qui ne livrerait à coup sûr son verdict qu'après le dernier coup de sifflet de M. Wassim Ben Salah.

Pour l'entraîneur italien Fabro Enrico qui désirait pour son baptême de feu avec le «Stayda» faire renouer sa nouvelle équipe avec le succès et le coach Lassaâd Dridi qui cherchait à confirmer et à consolider son réveil tonitruant devant les Tataouinis et qui voulait éviter à tout prix un coup d'arrêt qui ferait revenir ses protégés à la case départ, la partie n'était pas facile et sûrement pas gagnée d'avance. La première mi-temps assez monotone l'a, en effet, bien confirmé avec peu de générosité, peu d'audace dans l'animation offensive et, bien entendu, peu d'occasions de but méritant d'être signalées hormis une action litigieuse à la 5e minute avec une intervention assez musclée de Mohamed Ali Jrad qui n'a donné qu'un coup franc à la limite des 16m50 alors que les Gabésiens réclamaient avec véhémence un penalty, arguant que la faute a été commise à l'intérieur de la surface de réparation. Hormis aussi une petite bévue de Walid Hichri qui aurait pu coûter cher à l'USM sans la sortie réussie de son portier, subtilisant à temps le ballon dans les pieds de Jilani Abdesslem (32'). Et c'est en toute logique que la mi-temps a été sifflée sur un nul blanc qui reflétait la pauvreté du football produit en 45 minutes.

La seconde période n'a pas réussi à sortir la rencontre de sa monotonie et de sa torpeur même s'il y a eu un léger mieux avec un rythme un peu plus élevé et un spectacle un peu plus animé à l'image de cette jolie reprise de volée monastirienne malheureusement au-dessus (69') et d'un Gharsallaoui qui a failli conclure sur un tir bien ajusté de loin mais son ballon s'est écrasé cette fois sur la barre transversale. Par la suite, il était clair que l'on s'acheminait tout droit vers un partage des points logique pour une équipe visiteuse qui a bien défendu sans prendre trop de risques devant et une équipe locale chambardée du fait de plusieurs absences qui a paru à court d'arguments offensifs.

Pressentiment confirmé puisque dans le dernier quart d'heure et les 4 minutes de temps additionnel, les Gabésiens et les Monastiriens ont plus cherché à préserver le nul qu'à jouer leur va-tout et à quitte ou double pour obtenir les trois points.