Tunisie: «Calendrier et infrastructures ne font pas bon ménage»

Il faut comprendre par là que l'échauffement est une phase primordiale. Cela permet à l'organisme de se mettre en route progressivement pour que, le moment venu, les muscles aient assez d'oxygène à disposition pour fonctionner correctement.

Au CA et en sélection, nos instructeurs nous l'ont martelé à maintes reprises. Vous savez, votre humble serviteur a été victime d'une grave blessure qui a mis fin à sa carrière.

Pour moi, c'était quasi dramatique car j'en voulais encore.

Cela dit, cette blessure de type fatal lors d'un footing sur la plage en sélection fait partie des risques du métier.

C'est la dure loi du football. Bien avant, j'ai aussi été blessé, mais j'ai dépassé le mal grâce à une bonne rééducation.

C'est difficile pour un attaquant de 26 ans de voir sa carrière stoppée net, de façon prématurée. Une fracture de la colonne vertébrale, alors que j'étais en phase préparatoire pour la saison 1989-1990, a eu raison de mes ambitions.

Là, je voudrais aussi survoler l'après-blessure. Un sportif de haut niveau ne doit pas se précipiter après une blessure musculaire.

S'il veut revenir au top et se donner les moyens pour rebondir, il doit se montrer tonique avant tout. Musclez-vous.

Buvez beaucoup d'eau. Les muscles et l'organisme d'une manière générale en ont grand besoin pour fonctionner, retrouver des couleurs et de la force. Enfin, ménagez-vous !

Si vous en faites trop, vos muscles se fatiguent et la rechute vous guette ! Cela est valable pour tout le monde.

Aussi, il ne faut pas brûler les étapes. Votre corps risque de difficilement supporter une reprise intensive.

C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on voit beaucoup de rechutes et de retard accusé sur le planning de reprise ».

Se méfier d'une pratique intensive en période de reprise

«Faut-il se méfier d'une pratique trop intensive en période de reprise qui peut fatiguer l'organisme et occasionner une rechute? La réponse est oui. Les élongations d'un muscle avec destruction de fibres musculaires via un tendon qui lâche. C'est fatal et fâcheux pour un footballeur de haut niveau ! Ce sont les pontes de la médecine au CA qui nous l'ont appris.

Du point de vue personnel, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça quand j'ai été victime d'une grave blessure. Je me rappelle que je me suis largement documenté sur le sujet.

Je voulais revenir au plus vite et je savais que ces lésions qui surviennent spontanément ou à la suite d'un coup pouvaient être traitées. Il suffit de prier bien sûr et de respecter l'agenda arrêté par le staff médical. Le reste, c'est de votre ressort.

Si vous tenez à revenir, à vous prendre en charge dans le vrai sens du terme, tout est possible !

Enfin, volet raisons des dernières cascades de blessures en L1, c'est dû à plusieurs raisons, telles que l'agenda chargé des rencontres, le peu d'importance donné à la période de récupération, et, surtout, l'état lamentable de nos pelouses qui ont pour conséquences de multiplier les tendinites et autres blessures. Apparemment, calendrier et infrastructures ne font pas bon ménage dans nos contrées » !