Tunisie: Les nouvelles tendances s'invitent

Hier, à onze heures, une file d'attente impressionnante occupait le grand hall d'entrée du Parc des expositions.

Après le contrôle sécuritaire de rigueur, les visiteurs ont attendu patiemment leur tour avant d'accéder aux halls de la foire, qu'ils ont arpentés en long et en large, allant à la découverte des nouvelles créations de cette quinzième édition ! En voyant la profusion des produits exposés et inspirés de divers styles (du style futuriste à celui antique, du style romantique à celui classique et minimaliste), certains ont même eu l'impression d'être entrés dans la caverne d'Ali Baba !

L'un des rayons du parc a été réservé à la foire du tapis dans laquelle les 24 gouvernorats ont été représentées avec leurs créations traditionnelles inspirées du patrimoine tunisien. Le stand de Kasserine s'est démarqué avec ses produits artisanaux fabriqués à partir de la « Halfa ». Des couffins, des corbeilles, des boîtes de rangement, et même des souliers en halfa confortables pour les pieds sont exposés.

La série de trois boîtes de rangement cylindriques se vend à 50 dinars. Peintes en rose ou en jaune, des couleurs tendance, elles servent d'objets de décoration mais elles sont aussi utiles pour rendre la vie plus facile. Les couffins sont écoulés à 25 dinars, nous dévoile le vendeur.

Juste à côté de ce stand, des tapis en laine, aux différentes formes, couleurs et design, inspirés du style berbère, se vendent entre 50 et 200 dinars, précise la commerçante.

Nous avons laissé la responsable du stand qui s'occupait à accueillir ses clients attirés par ces produits pour visiter le stand de « Hans Homme », juste à côté, qui expose des coussins, des draps, des couvre- lit, faits main et fabriqués en laine. « Nous n'avons pas encore fixé les prix de nos produits», s'exprime la responsable du stand du gouvernorat de Tunis en ajoutant que c'est leur troisième participation à la foire.

Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba !

En face d'elle, c'est la représentante de la ville de Kairouan qui expose des capes, des gilets brodés pour femmes ainsi que des poufs, des tabourets, et de grands coussins avec des motifs traditionnels... « Mélanger les couleurs flashy, les matières, notamment le tissu en velours, les pompons... est très tendance cette année », précise la créatrice

Mais à l'autre bout de l'allée, ce sont les exposants de dar déco, qui ont pris place. Ces créateurs ont tout simplement offert à leurs visiteurs un vrai voyage dans la modernité. Des lustres, des abat-jours, des meubles, des coins salon... qui brillent de mille couleurs ont charmé les visiteurs, qui, attirés par toutes les dernières nouveautés en matière de décoration, n'hésitent pas à s'arrêter pour admirer certains articles et les examiner de près...

Des lustres en bois, de forme carrée, cylindrique, des commodes, des meubles, en bois inspiré du style scandinave minimaliste, occupent un coin du hall. . Le stand « pure home design » propose même des tabourets en bois avec une assise en fourrure ... . Le tabouret se vend lui à 150 dinars.

Quant au stand de la créatrice de bougies parfumées, Narjess, tous les styles se conjuguent dans ses pots de bougies ! Romantique, traditionnel, ... il y en a pour tous les goûts. Des pots en porcelaine, des boites, des coffrets cadeaux pour la fin de l'année, des arômes de citron, pêche, sont tous présent dans son coin... . Ses petits articles servent d'objets de décoration dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le séjour... . Et chacun de ses clients peut faire son choix selon son goût pour décorer son domicile et y ajouter une touche d'originalité...

En face de cette créatrice de bougies, c'est le stand « guépard » qui propose des poufs, en couleur flashy, rose, vert, bleu, des fauteuils en velours et en plus avec un atout ! Le tissu est antitache. « Nous essayons de promouvoir le produit tunisien », nous déclare le responsable et d'ajouter que sa clientèle fait partie des propriétaires des entreprises ou des hôtels, car la nouvelle tendance dans les entreprises est d'ajouter ce qu'on appelle « un relax space », dans les bureaux afin d'assurer le confort des employés.

Comme à l'accoutumée, les produits cosmétiques, à l'instar des nettoyants, des huiles pour les cheveux, des baumes pour le corps... ... étaient présents, exposés dans les stands des représentants de parfumeries et de sociétés de cosmétique. Un bon nombre de clientes se sont rassemblées devant les différents stands de ces produits afin de se renseigner sur leur mode d'usage,...

Des centaines d'exposants proposent également des éléments pour décoration d'extérieur, des paravents mobiles, des plantes artificielles, des tableaux de peinture ... . Une diversité de choix de produits qui permettrait à tout un chacun de refaire le décor de la maison, du balcon ou du jardin d'intérieur!

Chacun trouvera son compte dans cette foire qui se prolonge jusqu'au 23 décembre !