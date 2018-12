Tunisie: La ténacité finira par payer

Que de brillants et prometteurs compétiteurs en herbe en ont pâti, sacrifiés sur l'autel du résultat à tout prix indépendamment de tout rendement régulier. Les Seif Jaziri, Naghmouchi, Samti et autres Seif Jerbi n'ont de toute évidence pas eu assez de temps du côté de leur club formateur pour s'épanouir et donner à terme libre cours à leur talent. C'est aussi le cas d'un certain Nadhir Bouchagour, excellent pivot relayeur de son état et promis à une belle carrière il y a quelque temps déjà.

Meilleur joueur du tournoi Abdelamjid Naffeti

Jouant des deux pieds, ce produit de l'Institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd n'a vraisemblablement pas bénéficié d'un minimum de temps de jeu du côté des Bardolais du Stade Tunisien avant de mettre le cap sur La Manouba.

Là aussi, il est quelque peu rentré dans les rangs en dépit d'un talent qui ne trompe pas. De l'avis des techniciens en place, il a tout d'un grand. Sauf que le talent ne suffit pas. La confiance de ceux qui veillent à sa progression l'est autant.

Pourtant, volet régularité et rigueur, le joueur ne manque ni de prestance ni de présence. Six saisons avec les séniors et plus de 18 matchs disputés cette année devaient le conduire à taper dans l'œil des chasseurs de têtes. Ce fut fait sans pour autant avoir d'effets jusque-là ! Actuellement, le jeune Nadhir est suivi et donc pisté par quelques écuries de L1 et pourrait rebondir vers l'élite plus tôt que prévu. Fort d'un palmarès intéressant lors de la période consacrée à la formation, la trajectoire de Nadhir Bouchagour n'a pourtant pas pris le virage attendu. Le trophée du meilleur joueur du tournoi Abdelamjid Naffeti (en 2006) et le titre de la Coupe de Ligue en 2013 n'ont pas suffi pour élargir ses horizons. Gageons toutefois qu'à force de persévérance et de ténacité, il finira par franchir un nouveau palier et lancer une carrière qui devrait s'annoncer sous les meilleurs auspices.