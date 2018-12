Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - Airtel Congo lance sa 4G dans la ville côtière

La cérémonie officielle a eu lieu le 14 décembre, en présence de Benoît Janin, directeur général de la société, accompagné de quelques autorités locales.

Dans son mot de circonstance, Benoît Janin a expliqué qu'avec l'internet 4G, les abonnés de la société Airtel Congo de Pointe-Noire peuvent émettre et recevoir les appels vidéo, regarder en direct des contenus télévisés, envoyer et recevoir des courriers électroniques, surfer les réseaux sociaux, télécharger de la musique et des fichiers volumineux, etc.

«Toujours à l'écoute de nos abonnés et du marché, Airtel passe maintenant un nouveau cap avec le lancement de notre réseau 4G, qui est dores et déjà le plus grand du Congo en termes de couverture avec deux cent cinquante et un sites spécifiquement 4G, permettant de couvrir plus de 83% de la population, ce qui est de loin le maximum disponible en termes de couverture 4G dans le pays. La 4G permet un téléchargement des données plus rapide avec un débit cinq fois supérieur à celui de la 3G, un accès aux vidéos en streaming sans temps de latence, des appels vidéos WhatsApp et autres de meilleur qualité, etc. », a-t-il signifié.