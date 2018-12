Tunisie: Le changement entre les mains des jeunes

Le dernier rapport du Pnud relatif au développement humain pour la région arabe a démontré que les jeunes sont frustrés et ont besoin d'appui et d'accompagnement, nous fait savoir Kawtar Zerouali, directeur du programme Youth leadership(YLP) qui a été mis en place pour répondre à ce besoin et vise à construire une génération de jeunes leaders, penseurs, innovateurs et acteurs de changement dans la région arabe. Ce programme vise donc l'identification des problèmes des jeunes dans les pays arabes et les solutions durables qu'il faut apporter, ainsi que le renforcement de leur capacité.

D'après le rapport en question, «les pays arabes peuvent réaliser un bond en avant significatif dans le développement, renforcer la stabilité de manière durable, s'ils donnent la priorité et de toute urgence aux politiques qui garantissent le bien-être, la productivité, l'autodétermination et la bonne citoyenneté à leur population jeune.

Notre rôle est de prendre les jeunes par la main, les assister au début du lancement de leurs projets. Le YLP sème la première graine, mais c'est au jeune d'assurer le suivi et de faire germer cette graine, souligne Kawtar Zerouali, «On collabore avec toutes les institutions qui sont en lien avec les jeunes, qu'elles soient gouvernementales ou relèvent de la société civile, on œuvre aussi à former des jeunes porteurs de projets pour les convaincre que le changement est entre leurs mains».

«Innover pour un impact durable», c'est le thème choisi pour ce 4e forum organisé à Tunis. Les jeunes participants ont été sélectionnés parmi 5 000 jeunes ayant participé aux activités YLP dans leurs pays respectifs au cours de l'année. Les finalités sont bien définies. Il s'agit d'explorer des moyens communs de libérer la créativité et le potentiel des jeunes pour générer un impact durable dans leurs communautés, leurs pays et la région dans son ensemble, conformément aux efforts déployés pour réaliser l'engagement de prospérité, de paix et de durabilité pour tous, inscrits dans l'Agenda 2030 du développement durable adoptée, il faut le rappeler, par notre pays en 2015.