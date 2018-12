Congo-Kinshasa: Violence électorale - Bataille rangée entre les partisans du FCC et de l'UDPS à Tshikapa

De violents affrontements ont éclaté, le 16 décembre, à l'aéroport de la ville du Kasaï central, où le candidat du Cap pour le changement (Cach), Félix Tshisekedi, était attendu. Cependant, l'arrivée fortuite du candidat député national de la coalition au pouvoir, Maker Mwangu, avait suffi pour allumer la mèche.

La ville de Tshikapa a connu des moments troubles, dimanche, lors de l'arrivée du tandem Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe. Ces deux leaders qui poursuivent leur campagne électorale dans l'arrière-pays étaient loin de penser que leur descente à l'aéroport de la localité allait donner lieu à une forte agitation, tant tout baignait dans l'huile jusqu'à cet instant fatidique. Alors que de nombreux militants de Fasthivit, amassés sur le site aéroportuaire, attendaient fiévreusement leurs leaders, c'est un avion commercial transportant Maker Mwangu Famba, ex-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel et candidat député national du Front commun pour le Congo (FCC) qui, contre toute attente, se posera le premier sur la piste. Le candidat du Cach à la présidentielle mettait du temps à arriver.

Entre-temps, la tension est montée d'un cran entre les militants du PPRD-FCC et ceux de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) qui n'ont pas pu se contenir face à ce qu'ils ont considéré comme une vile provocation. D'après eux, le ministre Make Mwangu avait improvisé son arrivée à Tshikapa, juste pour contrer celle de Félix Tshisekedi. « Pendant que les militants de l'UDPS attendaient l'arrivée de Félix, ils ont confondu l'avion de Maker Mwangu à celui de leur leader. Et ils ont voulu tenter d'accéder au tarmac mais la police les en a empêchés. Ensuite, il y a eu des jets de pierres, puis les militants du FCC qui étaient sur place pour accueillir Maker Mwangu ont également répliqué », a expliqué une source locale jointe au téléphone.

La collusion entre les deux camps, sur fond d'excitation, était inévitable. Dans la foulée, des jets de projectiles fusaient de partout, les deux camps ayant décidé d'en découdre via des partisans chauffés à blanc. Toute sorte d'arme blanche était la bienvenue dans cette bagarre rangée qui n'a pas manqué de laisser des traces. Il a fallu l'intervention énergique de la police pour exfiltrer le ministre Maker Mwangu, pris en étau par des militants de l'UDPS surexcités.

Dans la confusion générale, un chef coutumier, réputé proche du FCC, a été grièvement blessé avant de rendre l'âme dès son arrivée à l'hôpital. En représailles, les partisans du FCC s'en sont pris à un conducteur de moto qu'ils ont fait passer pour un militant de l'UDPS et l'ont battu à mort. L'on rapporte également que six motos du cortège de Maker Mwangu ont été incendiées et plusieurs autres jetées dans la rivière.

Alors que les sources médicales rapportent plusieurs dizaines de blessés à la suite de cet incident, il y a fort à parier que le bilan de deux morts soit revu à la hausse, au regard du degré de la violence perpétrée ce jour-là à l'aéroport de Tshikapa. C'est quelques heures plus tard, après que la tension avait baissé, que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont atterri tout de même à Tshikapa, accueillis par une foule nombreuse d'inconditionnels avant le meeting prévu au terrain de la 27e communauté Mennonite au Congo, dans la commune de Kanzala, non loin de l'aéroport.