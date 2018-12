Tunisie: Besson est passé par-là

ST : Amdouni, Ben Akrimi (Lifi), M'hadhebi, Bnina, Mihoubi, Junior, Hadda, Chikhaoui (Khadhraoui), Trabelsi, Besson, Homri (Shotti)

CSHL : Behi, Meskini, Berrajah (Kanzari), Boulaâbi, Ouni, Bouzid (Jamel), Aboud, Sghaier, Ben Salem (Chaâr), Foudai, Ziadi

Ceux qui n'ont pas fait le déplacement hier après-midi au Bardo ne l'ont sans doute pas regretté. Stadistes et Hammam-Lifois ont livré un petit football et sans saveur. Ce fut un après-midi de tristesse, vu le spectacle désolant présenté par des joueurs qui ne méritent pas de jouer en Ligue 1. Les deux formations se sont contentées de se renvoyer le ballon par de longues passes en profondeur. On a dénombré quatre tentatives seulement durant la première période de jeu. Que des balles perdues de part et d'autre et les défenses n'ont pas été inquiétées vu que les attaquants des deux équipes évoluaient en retrait et incapables de déverrouiller le compartiment défensif du ST et du CSHL. La première occasion était à l'actif des banlieusards grâce à un coup franc bien botté par Bouzid, mais Amdouni était bien placé. De son côté, en dépit de leur domination, les Stadistes n'ont pas été dangereux à part une tentative de Besson, mais Boulaâbi écarta le danger en corner. Et à la 26', Besson adressa un tir mais tout juste à côté. Ce fut une mi-temps à oublier. A l'exception de Chikhaoui qui s'est illustré à l'entrejeu, mais il n'a pas trouvé le soutien escompté.

La détresse hammam-lifoise

De retour des vestiaires, les débats ont repris aussi ennuyeux que durant la période initiale. C'est que Bardolais et Hammam-Lifois ont reproduit le même style de jeu en optant pour une défense renforcée et la contre-attaque. Mais au fil des minutes, les locaux reprirent leur domination sur le côté droit. En effet, avec Homri, Besson et Khadraoui, le ST est devenu plus dangereux face à une équipe recroquevillée en défense depuis la reprise.

Le ST a failli ouvrir le score à la 72', lorsque Mihoubi adressa une longue transversale mais le gardien Behi écarta le danger au centre de sa zone et Trabelsi à l'affût tira, mais il a vu son tir détourné en corner par Berrajah.

Sentant l'impuissance de son attaque, M'kacher a fait entrer Khadhraoui, Lifi et Shotti qui ont redonné un second souffle à leurs coéquipiers. En effet, les dix dernières minutes furent un enfer pour l'équipe visiteuse qui s'est recroquevillée en défense pour éviter la défaite. De son côté, Buscher fît remplacer ses deux meilleurs joueurs Ben Salem et Bouzid. Mais après de nombreuses attaques, Lifi adressa un centre-tir, mais Behi lâcha la balle et Besson n'a pas raté cette occasion pour offrir une victoire aux siens à la 92'.