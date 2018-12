Tunisie: Un casse-tête, des explications...

Un joueur à blessures répétées est un joueur mal dans sa peau, un joueur qui ne rentre plus dans les choix de son entraîneur et qui, par la force des choses, ne joue plus « libéré » de peur de se blesser de nouveau. L'analyse des spécialistes met en lumière deux grandes explications : le mauvais diagnostic et, bien sûr, le mauvais traitement médical d'une blessure, et, en second lieu, la fragilité du joueur en question dont le corps et les muscles ne sont plus aguerris et aptes à lutter contre les blessures.

Pour le premier facteur, cela pouvait se comprendre il y a 20 ou 30 ans quand la médecine de sport n'était pas aussi développée que maintenant. Aujourd'hui, certains joueurs qui se blessent de nouveau au même endroit (cheville ou genou par exemple) ne sont pas bien suivis, peut-être parce que l'exploration n'était pas si approfondie ou parce que tout simplement le traitement administré et le programme de récupération ne sont pas idoines.

Question de compétence du staff médical mais également de la qualité du suivi médical et de l'application du joueur lui-même devant un traitement ou un programme de réhabilitation. Dans tout cela, les blessures répétées, chose fréquente en notre championnat, posent un casse-tête chinois pour les entraîneurs. Des joueurs importants et doués sont menacés de se blesser de nouveau chaque fois qu'ils reprennent. A peine en forme, ils calent de nouveau et c'est l'entraîneur qui a une solution en moins. Pour le club, la valeur marchande du joueur chute avec ce fait néfaste. Pour le joueur lui-même, et ils sont nombreux, se blesser de nouveau est le début de la fin dans la majorité des cas. Le doute s'installe, le corps se fragilise, et la compétition hachée finit par diminuer les possibilités athlétiques.

L'aspect mental

A part le côté médical (intervention, traitement, exercices de reprise... ), l'aspect mental est important pour parer contre les blessures répétées. On a démontré que les joueurs solides dans la tête sont les mieux nantis pour revenir vite, et que les joueurs fragiles et stressés se blessent beaucoup plus facilement. Patienter pour terminer sa convalescence et croire que, malgré les blessures, le niveau et les qualités seront les mêmes, est capital pour un joueur blessé. Sinon, le stress et même la frustration et la consternation d'avoir des blessures récurrentes, vont rendre le joueur perplexe, peu régulier et facile à contracter une énième blessure.

Cela dit, la nutrition, l'équilibre physiologique et la qualité de la préparation athlétique (les meilleurs clubs ont les meilleurs préparateurs et le meilleur équipement) aident énormément à lutter contre les blessures répétées. En Tunisie, nous n'avons pas encore résolu ce problème. Des joueurs terminent tôt à cause d'une série de blessures.