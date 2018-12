Gabon: C'est déjà Noël à Libreville

Les jouets et les décorations sont en vente pour la fête de Noël un peu partout dans les quartiers de la capitale gabonaise, sur les lieux commerciaux. Ces lieux où l'offre et la demande se donnent rendez-vous, hypnotisent les regards des passants, les enfants en particulier en ce mois de décembre.

La ville de Libreville est illuminée. C'est décembre ! Sur toutes les places commerciales ou presque, marchands de jouets attirent les passants, les enfants en particulier. Ces lieux sont envahis par de nombreux et différents jouets pour les gosses. Ces jouets varient selon l'âge. On retrouve des jouets mécaniques, éducatifs et bien d'autres. « Je suis venue acheter un jouet à ma fille de 3 ans et j'ai trouvé sa demande. Elle sera très contente, quand elle ouvrira son cadeau le 25 », raconte Firmine une jeune maman.

Ces jouets sont exposés dans des boutiques afin de capter les regards des plus petits. Impossible de voir un enfant rester muet face à cette beauté de jouets qui éblouit leur vue. « Maman, je veux le robot télécommandé » n'a cessé de d'insister un petit garçon dans une boutique en compagnie de sa maman.

Les guirlandes sont aussi de la place. Elles sont décoratives et apportent un éclat au sapin. Dans certaines maisons, le sapin est déjà à l'honneur. La décoration se fait. « Pour moi, Noël commence le 1er décembre. Mes enfants et moi décorons le sapin. Sa présence est pour tout le mois de décembre dans ma maison. A noël comme dit mon petit-fils, mamie tout est magique ! », expliquait Marie une femme responsable d'une grande famille.

La fête de noël est pour les chrétiens un évènement historique. Selon la Bible, c'est à cette période qui symbolise la nativité de l'enfant Jésus. On peut comprendre cette joie et animation qui fleurissent dans les cœurs des tous petits. « Noël c'est un univers magique ».