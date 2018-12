Maroc: "Al Khalfa" d'Amine Nassour remporte le Grand prix du Festival national du théâtre de Tétouan

Amine Ghaouada s'est adjugé le prix de la mise en scène

La pièce de théâtre "Al Khalfa" du réalisateur Amine Nassour a remporté le Grand prix de la 20ème édition du Festival national du théâtre de Tétouan qui a pris fin vendredi soir. La pièce raconte l'histoire de Said, écrivain rêveur et aventurier par ses idées, qui défie tous les obstacles pour imaginer une tente connue chez les habitants du Sahara par "Al Baidane". Cette tente s'illustre par la générosité, l'hospitalité, l'authenticité et la créativité.

Dans cette œuvre artistique, le réel s'allie à l'imaginaire et l'idée à la création dans un cadre littéraire qui s'inspire de la poésie hassanie et de la culture populaire ainsi que des contes populaires et du patrimoine en général.

Le jury du Festival a également annoncé l'attribution du prix de la mise en scène à Amine Ghaouada pour sa pièce "Bilmawen" tandis que le prix du meilleur texte a été décerné à Yahya Al Fanidi pour sa pièce "Najma".

Le Prix de la meilleure scénographie a été attribué à la pièce amazighe "Itssoud Aoued", alors que le prix des costumes est revenu à Nora Ismail pour la pièce "Bilmawen" et le prix espoir à la jeune actrice Sarah Hamlili pour son rôle dans "Najma".

Le prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à l'actrice Hajar Chergui pour son rôle dans la pièce "Lmabrouk" d'Amine Nassour alors que le prix de la meilleure interprétation masculine a été remis au jeune Taoufik Izdiou pour son rôle dans "Sabah wa Massa", du réalisateur Abdeljebbar Khamrane.

A cette occasion, le metteur en scène Amine Nassour a affirmé que le Grand prix attribué à la pièce "Al Khalfa" est une "victoire" pour la culture marocaine hassanie, sachant que la troupe Anfass participe pour la première fois à la compétition officielle du Festival. Il a également fait part de sa joie du fait que cette réalisation montre que le théâtre marocain reflète la diversité linguistique et culturelle du Royaume.

De son côté, Amine Ghouada, lauréat du prix de la mise en scène, a indiqué que cette distinction vient couronner l'effort collectif des membres de la troupe Visages, ajoutant que cette œuvre avait nécessité une recherche académique pointue.

Les autres artistes ont eux aussi fait part de leur satisfaction, soulignant que cette édition a connu la participation d'oeuvres de très haut niveau sur différents sujets et avec des interprétations dans différents dialectes marocains.

Au programme de cette édition, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, figuraient la présentation de pièces de théâtre en lice pour la compétition officielle et d'autres œuvres hors compétition, outre un colloque sur "La documentation théâtrale: réalité et perspectives".

Douze pièces de théâtre, représentant les villes de Tétouan, Rabat, Al Hoceïma, Agadir, Mohammedia, Casablanca, Dakhla, Marrakech, Laâyoune et Kénitra, étaient en lice pour les prix de cette 20ème édition. Il s'agit de pièces des réalisateurs Ali El Bouhali, Amine Ghouada, Mohamed Aït Si Addi, Bouserhane Zitouni, Mohamed El Hor, Amine Nassour, Abdeljebbar Khamrane, Hicham Ibn Abdelouahab et Massoud Bouhcine.

Le jury de la compétition officielle était composé d'Ahmed Massaia (président), Dounia Boutazout, Fadila Benmoussa, Abdelhak Zerouali, Hassan Benjelloun, Al Hosseïn Chaâbi, Bousselham Daif, Salem Kouindi et Mohamed El Azhar.

Au total, 30 pièces ont été présentées lors de cette édition, dont 12 dans le cadre de la compétition officielle.