Ile Maurice: L'école hôtelière Sir Gaëtan Duval bientôt dotée d'une nouvelle aile

«Le secteur touristique continue à grandir. Il faut donner davantage d'opportunités à nos jeunes.» Propos de la ministre de l'Éducation, qui a procédé à la pose de la première pierre d'une nouvelle aile qui verra le jour l'année prochaine à l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval (MITD), ce lundi 17 décembre.

Lors de son discours, Leela Devi Dookun-Luchoomun a mis l'accent sur la formation des jeunes étudiants. «À partir de janvier, la réforme éducative touchera le secteur de l'enseignement technique. Nous allons faire un gros travail pour revoir le secteur et le rendre encore plus attrayant.»

Elle a ajouté que grâce à ce nouveau bloc en construction avec le soutien de l'école polytechnique de Montagne-Blanche, la formation sera améliorée. «Même le personnel sera formé. Cette aile comprendra un 'language lab' qui permettra aux jeunes non seulement d'avoir une expertise dans le domaine de l'hôtellerie mais aussi en matière de langues étrangères. Nous avons une clientèle qui vient de l'Inde, de la Chine et d'autres pays et nous devons bien les accueillir», a expliqué la ministre.

De son côté, le président du MITD, Harrykrishna Vydelingum, a souligné que l'école hôtelière se doit de former un maximum de gens pour remplir les nouveaux postes vacants. «Dans notre plan stratégique, nous avons parlé de création d'emploi et donc nous devons en recruter et former un maximum. Comme il a été mentionné dans le Budget 2018-2019, 3 000 jeunes doivent être recrutés pour le projet du 'National Apprenticeship Program'. Du coup, nous devons faire de l'espace pour eux.»