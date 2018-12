Ile Maurice: Niraj Bramdeo - «Après Maurice, nous élargirons nos opérations en Afrique»

interview

Domino's Pizza est désormais opérationnelle à Beau-Bassin, après avoir ouvert une première branche à Port-Louis. Pourquoi se lancer dans ce domaine ?

La seconde succursale a ouvert ses portes le 8 décembre. Le marché de la restauration est en plein essor à Maurice et les Mauriciens sont friands de bonne nourriture ainsi que de sorties et d'activités de loisirs en famille ou entre amis. Nous leur offrons un cadre agréable et une ambiance décontractée où ils peuvent apprécier une bonne pizza faite main avec des ingrédients de qualité. Notre modèle économique s'appuie aussi sur un service de livraison efficace autour de nos restaurants.

Quels sont vos projets de développement ?

Nous avons pour objectif d'ouvrir d'autres succursales à travers l'île - 12 au total - jusqu'en 2023. Et une fois cet objectif atteint, nous élargirons nos opérations dans d'autres marchés en Afrique. Island Living, notre maison mère et filiale du groupe Rogers, continue le développement de ses autres marques avec pour objectif de contribuer positivement au développement du pays.

Quelles études de marché ont été nécessaires pour la mise en place du projet ?

Effectivement, nos études de marché - une première réalisée en 2016 et la seconde en début d'année - nous ont permis d'en savoir davantage sur la consommation de pizzas à Maurice. Fort de ces informations et de notre connaissance de l'économie locale, nous avons élaboré une proposition afin de décrocher la franchise après que l'équipe internationale ait salué ce travail de fond. Nous nous sommes lancés à la recherche d'emplacements vers le début de 2018 et avons simultanément procédé au recrutement de l'équipe de direction. Parallèlement, nous avons souhaité approfondir notre connaissance du marché de la restauration auprès de tous les segments de la population mauricienne. Nous ne voulions rien laisser au hasard. Ceci nous a permis de créer notre offre composée de pizzas avec une touche locale, comme la «Fiery Zanana» composée d'ananas frais et de gros piments doux ainsi que des classiques comme la «Chicken Hawaiian». En termes de consommation générale, les Mauriciens consomment beaucoup de poulet. Il fallait donc que notre carte contienne suffisamment d'options à base de cet ingrédient. De plus, bien qu'ils soient conscients de la nécessité de manger sain, ils recherchent des options rapides de restauration pour pallier au manque de temps.

Parlez-nous de l'investissement requis...

Nous avons investi quelques dizaines de millions de roupies déjà et continuerons à investir afin d'atteindre notre objectif d'être un employeur juste dont le personnel sera fier. Nous voulons aussi conquérir le cœur des Mauriciens. Nous investissons dans nos locaux, la formation de nos employés, des équipements à la pointe de la technologie, entre autres. Une partie des équipes opérationnelles a été formée aux normes internationales aux États-Unis afin de mieux servir les clients.

Ciblez-vous des clients précis ?

Nous ciblons les Mauriciens aimant les bonnes pizzas, ceux recherchant des options pratiques pour commander à manger et plus particulièrement, les familles avec un style de vie moderne. Sont également inclus les 'Millennials' actifs sur les réseaux sociaux et férus d'achats en ligne. Notre site web et notre application sont des points forts que nous continuerons à améliorer. Avec notre enseigne, le lieu de consommation reste important et nous souhaitons nous ancrer au sein de chaque communauté. Notre rapport qualité-prix est aussi très fort, ceci afin de rendre accessible la marque à tous les Mauriciens.

Le marché du fast-food semble être saturé à Maurice. Pourtant vous vous y intéressez. Pourquoi ?

Nous ne sommes pas une enseigne de fast-food car toutes nos pizzas sont fraîchement préparées chaque jour et nous utilisons des produits de grande qualité et pas de matières reconstituées: 100 % de mozarella et de viande non-reconstituée. Nous nous positionnons plutôt dans le segment du Quick Service Restaurant qui n'est pas aussi saturé. Les Mauriciens mangent de plus en plus dehors mais recherchent tout autant une diversité dans l'offre existante à un prix abordable ainsi que des options plus saines.

Et il est à préciser que les pizzas ne sont généralement pas perçues comme étant du fast food, en raison du temps de préparation et du prix plus élevé.

Quelles sont les innovations pour s'assurer que cela marche et faire face à la concurrence ?

Nous sommes la seule marque de restauration à Maurice permettant la commande en ligne à travers notre site web et notre application mobile. De ce fait, nous constituons le leader en termes d'innovations proposées à nos clients. Nous continuerons à surfer sur cette vague, en adaptant ces pratiques aux attentes des Mauriciens. De plus, nous continuerons à miser sur le goût de notre produit, notre service de livraison et celui du restaurant sans oublier le rapport qualité prix. Nous cherchons également à fidéliser nos clients.

La société est de plus en plus avertie sur l'impact du fast food sur la santé. Comment votre enseigne considère-t-elle cet aspect dans la composition de ses menus ?

Nous nous engageons à utiliser au maximum des produits frais, locaux et de grande qualité. Par exemple, les champignons frais, utilisés dans plusieurs de nos pizzas, sont une source de vitamine B. Nous nous approvisionnons autant que possible auprès d'entreprises locales et refusons d'utiliser des matières reconstituées. Nous sommes également généreux dans les portions de garniture et notre pâte est fraîchement préparée tous les jours et livrée dans nos restaurants.

La pizza est préparée au moment de la commande et prend 8 à 15 minutes pour être prête. Nous proposons également aux clients l'option d'ajouter davantage de légumes à leurs pizzas.

Nous sommes à l'écoute du feedback des clients. Si ces derniers recherchent des options plus saines, nous suivrons avec des produits adaptés, qui soient en ligne avec la philosophie de notre enseigne.