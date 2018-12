Ile Maurice: Exportation des animaux - Levée totale de l'embargo sur Rodrigues

«L'embargo concernant les bœufs, cabris et moutons est désormais levé.» Annonce du commissaire de l'agriculture de Rodrigues, Richard Payandee, face à la presse ce lundi 17 décembre. En raison de l'épizootie de la fièvre aphteuse, l'île était sous le coup d'un embargo sur l'exportation des animaux depuis août 2016. Embargo qui sera totalement levé à partir du 2 janvier 2019.

Un développement qui fait suite à la mission de Richard Payandee et sa délégation à Maurice durant le week-end écoulé. Ils ont eu des réunions avec le ministère de l'Agro-Industrie. «Tout s'est bien passé. Nous avons eu des discussions très importantes sur la question. Ce qui en est ressorti fera plaisir à tous les Rodriguais», déclare-t-il.

«Aujourd'hui, les acheteurs peuvent venir s'en procurer. Bœufs, cabris et moutons pourront leur être vendus et l'abattage immédiat n'est plus obligatoire à partir de janvier.»

De rappeler que dans un premier temps, il y a eu un embargo sur l'exportation des animaux sur pattes dans le sillage de l'épizootie. Par la suite, «il y a eu des négociations afin de réduire cet embargo». À un certain moment, seule la Mauritius Meat Authority était autorisée à acheter les bêtes de Rodrigues pour l'abattage. Et après d'autres négociations, n'importe qui pouvait venir en acheter mais uniquement pour l'abattage immédiat.

«Aujourd'hui, nous passons à une autre étape où tous les acheteurs peuvent venir s'en procurer même si ce n'est pas pour l'abattage immédiat. Bœufs, cabris et moutons pourront être vendus aux acheteurs et l'abattage immédiat n'est plus obligatoire à partir de janvier», se réjouit le commissaire de l'agriculture. Richard Payandee précise que les derniers tests de sang qui ont été effectués sur les animaux démontrent qu'il ne subsiste qu'une infime trace du virus, ce qui signifie donc que l'embargo peut être levé sans risque aucun.

Devant le nombre de bêtes disponibles, la commission de l'agriculture a décidé d'offrir un subside sur la vente de la viande de bœuf (qui est bon marché) à partir de ce samedi 22 décembre jusqu'à la fin de l'année. Objectif : réduire la pression sur les éleveurs. «Les éleveurs rodriguais seront tous soulagés.»

Richard Payandee fait cependant valoir qu'il y aura des contrôles stricts. Et dit souhaiter qu'avec la collaboration et la responsabilité de tout un chacun, ce genre de catastrophe ne se répète plus à Rodrigues. «Toutes les précautions doivent être prises afin d'éviter ce genre de catastrophe. Le combat a été long mais aujourd'hui nous l'avons gagné.»