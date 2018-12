Algérie: L'Espagne a des relations "exemplaires" avec l'Algérie

Mostaganem — Le consul général d'Espagne à Oran Alvaro Vermoet Hidalgo a affirmé dimanche à Mostaganem, que son pays a des relations "exemplaires" avec l'Algérie et £uvre à les renforcer, les développer et avoir une "grande présence" dans l'Oranie.

"Les relations économiques entre l'Algérie et l'Espagne sont exemplaires, diverses et solides dans de nombreux domaines dont celui des hydrocarbures", a souligné M. Hidalgo, lors de la cérémonie de signature d'une convention de coopération entre l'université "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem et l'institut espagnol "Cervantès".

"Plusieurs petites et moyennes entreprises espagnoles travaillent dans l'ouest du pays et de grandes sociétés mixtes sont actuellement en exercice dans le domaine d'investissement dont les transports, en plus de la présence forte de l'Espagne dans la coopération entre des universités algériennes et leurs homologues européennes", a-t-il indiqué.

Le consul général d'Espagne a déclaré que "l'Algérie et l'Espagne sont deux pays voisins rapprochés qui œuvrent à renforcer des relations économiques surtout que le bureau commercial de l'Ambassade d'Espagne en Algérie compte avoir une plus grande présence à l'ouest algérien et nous au niveau du consulat œuvrons à réaliser cet objectif".

La convention signée entre l'université de Mostaganem et l'institut Cervantès porte sur l'enseignement de la langue espagnole et le développement des relations pédagogiques, selon le recteur de l'université de Mostaganem, Mustapha Belhakem qui a rappelé que le partenariat entre l'université de Mostaganem et celles de Valence et de Cartagena a permis à 40 étudiants d'obtenir une bourse dans diverses spécialités.

Une annexe de l'institut espagnol Cervantès, ouverte à Mostaganem depuis 2001, accueille chaque année plus de 300 étudiants qui apprennent la langue espagnole, a-t-on fait savoir.