Algérie: Ouargla - Des perspectives prometteuses pour le développement de la maïsiculture

Ouargla — La maïsiculture dans la wilaya d'Ouargla ouvre de larges perspectives, confortées par les nombreuses expériences réussies dans le développement de ce segment cultural à forte incidence économique, selon la direction locale des Services agricoles (DSA).

La DSA s'emploie à étendre la surface dédiée à cette culture stratégique, eu égard à ses retombées positives, notamment en matière d'alimentation du bétail, a signalé le chef de service de la vulgarisation agricole à la DSA, Brahim Korichi.

Il a fait état, dans ce cadre, d'une stratégie de développement de cette filière à travers la région par l'adoption de mécanismes en direction des agriculteurs, dont l'attribution de terres dans le cadre de la concession agricole, le soutien et l'accompagnement des maïsiculteurs, notamment en matière d'acquisition d'équipements d'irrigation sous-pivots, la réalisation de forages et la mise à leur disposition de semences et intrants nécessaires.

Les efforts s'orientent vers l'intensification des campagnes de vulgarisation liées à l'extension des surfaces consacrées à la maïsiculture, l'encouragement et l'orientation des agriculteurs sur cette culture menée notamment au niveau des régions de N'goussa, Hassi-Benabdallah, Gassi-Touil (Hassi-Messaoud) et Remtha (Rouissat), a-t-il précisé.

M. Korichi a fait part de la coordination en cours avec les services spécialisés et les exploitants agricoles ayant montré des signes de réussite dans cette filière sur de vastes superficies, pour mener des opérations de sensibilisation en direction des agriculteurs à la lumière de ces expériences réussies, et de les initier aux techniques de développement de cette plante, dans ses différentes phases, jusqu'à la récolte.

Pour le chef de service de la vulgarisation à la DSA, l'adhésion des agriculteurs et des opérateurs permettra un développement accru de cette filière et la réalisation de quantités importantes d'aliments destinés au bétail et à l'aviculture, la réduction des couts, notamment pour les aviculteurs de cette région disposant actuellement de deux unités avicoles à grandes capacités de production.

Expériences réussis de développement de la maïsiculture dans la région

L'expérience du développement de la maïsiculture menée par une exploitation agricole privée établie dans la région de N'goussa (20 Km Nord d'Ouargla), constitue un modèle "réussi" au regard des vastes superficies cultivées, en cycle alternatif, entre la maïsiculture et la céréalière, a indiqué M. Korichi.

L'exploitation en question a réalisé, au titre de la campagne de moissons-battages ayant pris fin en novembre dernier, un rendement de 35 tonnes/hectare de maïsiculture fourragère, soit 4.450 bottes, sur une superficie ensemencée de 130 ha, a-t-il précisé.

La commune de Hassi-Benabdallah était la première à introduire cette nouvelle filière avec une expérience menée à l'intérieur des palmeraies, dans de petits carrés, avant de gagner du terrain dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole tendant à réduire les importations et accroitre la production céréalière.

La région de Gassi-Touil, dans la commune de Hassi-Messaoud, offre de perspectives prometteuses pour étendre la surface dédiée à la maïsiculture, à la faveur de l'abondance de la ressource hydriques susceptible de permettre le développement de ce genre cultural nécessitant une moyenne de 4.000 à 5.000 m3 d'eau lors du cycle agricole, s'étalant de juin-juillet à la période de récolte prévue pratiquement entre novembre et décembre, a-t-on expliqué à la DSA.

Les agriculteurs de la région de Remtha, dans la commune de Rouissat, autre lieu d'expérience de ce segment, se sont eux, par contre, heurtés au manque de maitrise technique avant d'abandonner cette filière.

Offrant de vastes surfaces dédiées au développement de la céréaliculture, blé dur, blé tendre, orge et luzerne, la région de Gassi-Touil s'est également lancée, la saison écoulée, dans l'expérimentation de la maïsiculture sur une surface de 30 ha au niveau d'une exploitation privée, qui a ensuite donné lieu à un rendement de 25 tonnes/ha.

La wilaya d'Ouargla recèle d'importantes potentialités et divers facteurs de développement des filières agricoles, avec ses ressources hydriques abondantes et ses vastes étendues arables susceptibles de permettre à la région, à court et moyen termes, de concrétiser des projets réussis dans le développement de la culture de maïs.