Algérie: Louh insiste sur le respect de l'ensemble des institutions de l'Etat

- Le ministre de la Justice, garde des sceaux, a mis l'accent dimanche sur la nécessité de la consécration du respect de l'ensemble des institutions de l'Etat et de leur crédibilité devant le peuple, d'où doit découler leur impact sur la consolidation de la stabilité et de la sécurité du pays.

Lors de son intervention à l'émission "Hiwar Essaa" de la télévision algérienne, M. Louh a insisté sur le fait que tous les Algériens "quelques soient leurs différences et leurs appartenances" sont d'accord pour agir afin de ne plus revivre la situation dans laquelle se trouvait l'Algérie dans les années quatre-vingt dix liant cela à la nécessité de la consécration de la confiance en les institutions de l'Etat afin de les rendre "plus proches du peuple".

Dans ce contexte, M. le ministre a rappelé les efforts consentis par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui continue dans ce sens, affirmant qu'"il a milité quant il a trouvé l'Algérie dans un état où la sécurité, la stabilité et le développement faisaient défaut, sans oublier l'embargo qui nous avait été imposé".

La conservation de la stabilité est le "devoir de tous sans exception aucune, tout le monde doit continuer à œuvrer à protéger le pays contre tout ce qui pourrait porter atteinte à sa sécurité, qui se concrétise actuellement sous la direction du président Bouteflika".

Il a également mis en garde contre quelques déclarations qui pourraient provoquer "des déchirements au sein de la société et l'absence de confiance en les institutions de l'Etat", ajoutant qu' "on ne peut ignorer ce qui se passe autour de nous au niveau régional et international et ce qui est arrivé à plusieurs pays au nom de la démocratie et du changement".

Quant au rôle que doit jouer la justice dans un tel contexte, M. Louh a réaffirmé la permanence de cette dernière à travers "l'application stricte de la loi qui est au dessus de tous."

Dans un autre registre, M. Louh a évoqué le fléau de la corruption en passant en revue différentes décisions prises par l'Algérie pour lutter contre ce phénomène. Précisant, dans ce sens, que l'Algérie est en train d'élaborer son second rapport s'articulant au cadre plus général de l'accord onusien de la lutte contre la corruption et dont l'objectif est la prévention de ce fléau et la restitution des avoirs.

Il a également évoqué, les mesures préventives visant à mettre un terme aux prévarications à travers la numérisation et l'actualisation, surtout quant il s'agit d'institutions précises, à leurs têtes, les impôts, les douanes et les banques.

Plusieurs affaires importantes sont aux mains de la Justice et font l'objet d'investigations, a-t-il indiqué, rappelant le projet du pôle punitif national qui prendra en charge les affaires les plus complexes de la corruption pour les soumettre à la Justice.

Par ailleurs, M. Louh a évoqué la lutte contre la cybercriminalité, indiquant qu'un projet de loi concernant ce type de crimes est actuellement au niveau du secrétariat du gouvernement pour enrichissement. Ce texte viendra combler le vide juridique caractérisant actuellement ce type de crimes.