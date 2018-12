Algérie: Le 15e Dimajazz du 18 au 22 décembre à Constantine

Alger — De grands noms du jazz et du blues ainsi que de jeunes troupes du genre sont au programme du 15e Festival international de jazz de Constantine "Dimajazz" prévu du 18 au 22 décembre, ont annoncé les organisateurs.

Dimajazz 2018 devra s'ouvrir avec un concert de Karim Ziad et son groupe, composé du bassiste Michel Alibo, du saxophoniste Acao Irving et du guitariste Nen1a1d Gajin, entre autres.

Compositeur, arrangeur et musicien reconnu sur la scène maghrébine, Karim Ziad, a accompagné de grands noms de la musique algérienne à l'image de Mami.

La scène algérienne sera également représentée par le guitariste Anis Abdehalak et son groupe alliant rock, jazz et oriental, grâce au concours de musiciens à l'image du talentueux saxophoniste Damien Hennicker.

La troupe"Bahja", sous la direction du violoniste Kheireddine Mkachiche, qui s'associe avec le jazzman belge Manue Hermia, propose un voyage musical à travers les musiques du monde.

"Garage Band", autre jeune troupe fondée en 2010, propose une fusion entre le rock, la saoul et le rap, alors que le guitariste Fawzi Mecellem et son groupe "BB Blues" étalera un répertoire varié associant blues, jazz et rock.

Pour sa part, le groupe "Ithrene" (Etoiles), déroulera un répertoire de chants chaouis, exécutés sur les rythmes Rock'nRoll, jazz et blues.

"Lehmanns Brothers", jeune groupe de groove d'Angoulême (France), animera la scène constantinoise avec des mélodies jazz-funk, sur des sonorités jazz des années 1970, remises au goût du jour.

Habitué du Dimajazz, le chanteur et trompettiste américain Boney Fields, propose une fusion entre le funk et le blues lors d'un concert associant des gtands musiciens comme le saxophoniste Nadege Dumas et le guitariste Joseph Champagnon.

Fondé en 2003 par l'Association Limma, le festival Dimajazz réunit chaque année de grands jazzmen, à l'image de l'Américain Boney Fields aux côtés de musiciens reconnus sur la scène mondiale.