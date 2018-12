Soudan: Président Al-Bashir conclut une visite d'une Journée en Syrie

Khartoum — - Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, est regagné Dimanche soir le pays après avoir effectué une visite d'une Journée en Syrie où il a été reçu et aperçu par le Président Syrien Bashar Al-Assad.

À Damas, le Président Al-Bashir a tenu une réunion à huis clos avec le Président syrien.

Les deux Présidents ont affirmé que les Circonstances et les Crises dépassées par plusieurs Pays Arabes nécessitaient un Rapprochement de l'Action Arabe Commune Fondée sur le Respect de la Souveraineté de l'Etat et la Non-Ingérence dans les Affaires Intérieures des Pays et visant à Renforcer les Relations Interarabes. et réaliser les Intérêts des Peuples Arabes.

Les Présidents Al-Bashir et Bashar Al-Assad ont affirmé que la Situation dans la Région, en particulier dans le Monde Arabe. affirme cette nécessité, et mobilise les Efforts et les Energies pour faire face aux Conspirations Contraires aux Intérêts des Pays et des Peuples de la Région.

Le Président Al-Bashir a souligné que la Syrie était un pays de Confrontation, ajoutant que la Tentative d'affaiblir la Syrie affaiblissait les Causes Arabes.

Il a souligné le Souci du Soudan de la Stabilité de la Syrie, ainsi que de sa Sécurité et son Intégrité Territoriale, avec son Leadership Légitime et son Dialogue Pacifique entre toutes les Composantes de son Peuple et le Gouvernement Légitime.

Le Président Al-Bashir a déclaré que le Soudan continuerait à faire des Efforts jusqu'à ce que la Syrie recouvre sa Santé et revienne au Sein de la Nation Arabe.

Pour sa part, le Président Al-Assad a remercié le Président de la République pour sa visite et a souligné qu'elle constituait un Puissant Elan pour activer les Relations entre les deux pays.

Le Président de la République était arrivé Dimanche matin à Damas où il a été reçu par le Président Bachar Al-Assad et un nombre de Ministres du Gouvernement Syrien.

Le Ministre de la Présidence, Fadul Abdallah Fadul, le Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères, Usama Faysal, et l'Ambassadeur du Soudan en Syrie, Khaled Mohamed Ali, ont accompagné le Président de la République lors de sa visite en Syrie.