Ile Maurice: Maltraitance - À 19 ans, il veut assumer le rôle de père et de mère

Il n'a que 19 ans. Pourtant, ce jeune homme qui habite la région de Pointe-aux-Sables veut assumer le rôle de père et de mère. Cela afin de pouvoir prendre sous son aile sa sœur de 16 ans, ses deux demi-frères âgés de 13 et 14 ans et sa cousine de 15 ans, qui vivent avec sa mère. Dans une déposition faite aux petites heures hier, dimanche 16 décembre, il accuse sa mère de maltraiter ces adolescents.

Peu après minuit, la police les a retrouvés errant sur la plage publique de Pointe-aux-Sables. Ils ne voulaient pas regagner le toit familial de peur d'être maltraités et que leur mère leur fasse du mal. Ils ont tous été admis à l'hopital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis.

Wayne (prénom fictif) est perdu dans ses pensées. D'une voix calme, il relate ses mésaventures, depuis l'âge de 7 ans. Tout a commencé après le divorce de ses parents. Il vivait avec sa mère. Celle-ci, dit-il, l'obligeait à voler. Sa mère, qui travaillait pour une famille réunionnaise, avait pris divers articles et la police était venue l'interroger à ce propos. À cette époque, il n'avait que 12 ans, une partie du butin avait pu être récupéré.

«Véritable calvaire»

En 2005, sa mère lui avait infligé une punition. Il avait eu tellement mal qu'il avait délaissé sa maison. À pied, il s'était rendu chez une tante à Roche-Bois. Sa mère, elle, ne se soucie pas d'eux, sortant en boîte de nuit le vendredi pour revenir le samedi et recommencer le dimanche.

Sa cousine qui vivait dans un abri du ministère de l'Égalité du genre, est venue s'installer sous leur toit depuis peu. La mère de Wayne avait accepté de la prendre en charge, car elle ne se sentait pas bien dans ce shelter. Mais l'adolescente vit un véritable calvaire comme sa sœur et ses deux demi-frères.

Wayne allègue qu'à trois reprises sa mère a tenté de le tuer. Il dit avoir été agressé avec un fer à repasser et avec un couteau. Après avoir été mis à la porte, il a toujours pris les nouvelles de sa sœur et de ses deux demi-frères. Leurs conditions de vie se sont dégradées.

Ayant eu une formation de cuisinier et une connaissance en électrique, il cherche une maison à louer afin de prendre la responsabilité de sa sœur et ses demi-frères. Le rêve de Wayne, c'est de devenir un grand chef cuisinier, travailler à l'étranger et d'ouvrir son restaurant.

La mère, interrogée par la police, a nié les accusations formulées contre elle. Selon elle, ce sont de fausses accusations, car ses enfants ne veulent pas faire le ménage. La Child Development Unit a été saisie de cette affaire.