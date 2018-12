Cote d'Ivoire: Reprise des élections - 1000 policiers et plus de 600 gendarmes déployés

Les élections municipales à Grand-Bassam se sont déroulées dans le calme et sous haute surveillance. Au total, 1.000 policiers et plus de 600 gendarmes ont été mobilisés hier pour la sécurisation des élections dans cette commune.

Pour cette reprise du scrutin, les autorités ont mis les bouchées doubles pour éviter les débordements observés lors du scrutin du 13 octobre dernier. Les bureaux de vote ont ouvert avec un retard de près d'une heure. C'est à 8 h 30 que se sont ouverts les bureaux de vote.

Les urnes sont arrivées à 8 h 40. Le vote a débuté à 9 h 15 dans le bureau de vote de l'église catholique de Moossou où le candidat du RHDP, Jean-Louis Moulot, à accomplir son devoir civique.

Le champion des Houphouëtistes a fait la file comme tout citoyen ordinaire pour accomplir son devoir. Une attitude vraiment appréciée par les autres électeurs qui ne manquaient de le chambrer au passage.

C'est finalement à 11 h 16 que le candidat du RHDP qui a reçu le soutien du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, superviseur du RHDP à GrandBassam, a voté.

Face à la presse, Jean-Louis Moulot a appelé les électeurs bassamois à un scrutin calme et apaisé. Comme pour rassurer les populations et les électeurs de ce dimanche 16 décembre, le chef d'Etat-major, le général Touré Sékou, accompagné du commandant supérieur de la gendarmerie, le général Nicolas Kouakou et du directeur général de la police, le contrôleur général Youssouf Kouyaté, a fait le tour des centres de vote pour s'assurer que tout se passait dans le calme.

Quant au candidat du PDCI-RDA, Georges Ezaley, il a voté au collège moderne de Grand-Bassam à 12 h 44. Devant les journalistes, il s'est dit à la fois confiant et inquiet. « Je suis venu voter à cette heure parce qu'il y a des choses bizarres qui se trament dans la ville.

Pour le moment, je ne peux pas parler. Je parlerai après le vote », a-t-il déclaré.