Congo-Kinshasa: Que faire pour réussir patriotiquement, rationnellement et pacifiquement la vérité des urnes du 23 décembre 2018 en RD Congo ?

Dans cet Etat dit de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc qu'est ce don de Dieu de 2.345.410 Km2, dont la devise est « Justice-Paix-Travail » et l'hymne national « Le Debout Congolais », la réussite patriotique, rationnelle et pacifique de la vérité des urnes du 23 décembre 2018 est conditionnée par certains préalables qu'il faut remplir dans un bref délai pour ne pas nuire à la division positive des Congolaises et des Congolais en général, et plus particulièrement à celle de la classe politique qui doit savoir que, pour aller aux élections libres, transparentes et apaisées, seule cette division remarquable, positivement évaluée par le peuple congolais, nous permettrait inévitablement de vivre dans la paix, si nous voulons vraiment assister à une remise-reprise d'allégresse entre le Président de la 4ème et de la 5ème République en République Démocratique du Congo.

Avec la situation actuelle que traverse notre pays, la problématique de l'arrangement particulier de l'Accord global et inclusif de la saint Sylvestre a démontré qu'en dépit de la sagesse, de l'intelligence et de la maturité de notre classe politique, l'incertitude est encore prévisible pour le pari du 23 décembre 2018. Pour ce faire, nous nous appuyons constitutionnellement sur l'article 23 qui stipule que « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses convictions notamment, par la parole, l'écrit et l'image sous respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes manières ». Ce qui nous pousse à dire que sans réconciliation et sans pardon mutuel, tout ce qui se fait ressemblerait, après le 23 décembre 2018, à une œuvre de tant de jours mais qui serait en un jour effacée, suite à l'aggravation de l'instabilité politique et de l'insécurité sociale qui seraient suscitées par le manque de consensus de notre classe politique, toujours négativement divisée.

En tant que petit palmier planté pendant la saison sèche qui grandissait toujours avec des épines, et qui sait que «mieux vaut prévenir que guérir», la réflexion faite sur la réussite patriotique, rationnelle et pacifique de la vérité des urnes du 23 décembre 2018 passerait sans doute par l'accomplissement de certains préalables que les filles et les fils de ce pays peuvent facilement remplir sans exigences de beaucoup de frais comme cela se ferait pour un repas à offrir aux candidats présidents par exemple. Nous pensons à deux propositions d'apaisement, à savoir 1- l'organisation d'un culte œcuménique de réconciliation et de pardon mutuel le 22 décembre 2018 dans l'après-midi, au Palais du Peuple, en présence de vingt et un (21) candidats présidents de la République, des candidats députés nationaux et provinciaux présents à Kinshasa à cette date. Ce culte évènementiel à organiser par le Comité national de Suivi de l'Accord (CNSA) devra être retransmis en direct sur toutes les chaînes de Radio et de Télévision installées en RD Congo, et célébré par les chefs de confession religieuse catholique, protestante, musulmane, kimbanguiste, orthodoxe, salutiste, presbytérienne, et d'églises de réveil qui devront être invités par la voix des ondes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC) pour donner un caractère officiel à cet appel de réconciliation du peuple congolais appelé à poser un acte qui va de son bonheur ou de son malheur pendant 5 ans.

2- le travail de conversion des mentalités négatives en mentalités positives des Congolais et surtout des décideurs politiques et politico-administratifs qui ont sectoriellement le destin du pays dans l'exercice de leurs fonctions, afin que soient effectivement combattues et sanctionnées négativement les antivaleurs comme l'injustice, la corruption, le règlement des comptes, le mensonge, le clientélisme, la médisance, le commérage, la méconnaissance, le sadisme, la marginalisation, et tous les autres antivaleurs qui risqueraient de faire que notre pays ne puisse pas prendre le plus bel élan, pour être bâti plus beau qu'avant dans la paix même après le 23 décembre 2018. Et cela suite à la suppression des programmes de sensibilisation et d'éducation relatifs à la transversale Initiation à la Nouvelle Citoyenneté dont les stratégies de communication n'ont pas encore été peaufinées pour que ce pays ait ses nouveaux citoyens et ses citoyens nouveaux. Avec le culte œcuménique évènementiel du 23 décembre 2018 qui unifierait déjà les chefs de confession religieuse susmentionnés, les acteurs politiques de l'opposition et du Front Commun pour le Congo dans leur diversité pourront patriotiquement, rationnellement et pacifiquement mettre de l'eau dans leur vin, afin que le 23 décembre 2018 chacun d'eux puisse être capable d'accepter la vérité des urnes sans beaucoup de contestations.

Aux professionnels des médias en général, et des médias audiovisuels en particulier de s'investir davantage dans cet exercice pour réveiller la conscience de chacun d'entre nous afin que ce patrimoine commun qu'est la RD Congo ne soit pas politiquement et socialement soumis à la situation actuelle qu'elle ne mérite pas. Un cas de conscience pour chacun d'entre nous de savoir choisir son candidat, avant de glisser son bulletin dans une urne, le 23 décembre 2018. Un geste porte bonheur ou porte malheur pendant cinq ans. Il est donc riche en conséquence, et permettait d'emmener chacun de nous au meilleur puits de la récolte en acceptant la correction de nos erreurs politiques et sociales constatées dans les quatre premières républiques. Puisque toute œuvre humaine est perfectible, faisons tout pour qu'après le 23 décembre 2018, nous puissions rester toujours unis par le sort comme Dieu l'a voulu, pour bâtir une République Démocratique du Congo plus beau qu'avant, dans la paix.

Le patriote,

Aimé Isidore KAKUSA GULUNDUGA-MULONDO

Petit Palmier au Gros Cœur/RD Congo