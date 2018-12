Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Noël Tshiani pour la rupture et le développement au pays !

«Nous nous sommes rencontrés quand j'étais président de la République du Sénégal et lui était un jeune expert de la Banque mondiale. Il a dirigé l'équipe de la Banque mondiale qui a aidé le gouvernement sénégalais à mettre en place un programme exemplaire d'annulation de la dette.

Avec l'aide de cette équipe, le Sénégal a éliminé toute sa dette extérieure commerciale et bancaire. Position qui lui a permis de se mettre en conformité avec ses créanciers bancaires et commerciaux, une exigence des agences de notation internationales, telles que Fitch, Moody's et S&P. Le Sénégal a ainsi retrouvé sa crédibilité financière en mettant en œuvre un programme rigoureux de réformes économiques auquel le Dr Tshiani a activement et brillamment participé. J'étais très fier de voir un Africain doté d'une expertise si forte se consacrer au développement de l'Afrique».

Ces mots sont d'Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, qui rend ainsi un vibrant hommage à l'expertise de Noël K. Tshiani Muadiamvita, économiste de renom et candidat à la présidentielle congolaise du 23 décembre, 2018. Une telle reconnaissance de la part d'une sommité respectée du continent - ancien président du Sénégal et ensuite Secrétaire Général de l'Organisation International de la Francophonie - plaide en faveur des compétences avérées dont se targue ce banquier de développement et fonctionnaire international venu fraîchement de la Banque mondiale, surtout que son pays doit se relever d'une crise multiforme. «Il faut un homme compétent, rompu à la gestion, afin de relever ce pays et lui donner une nouvelle chance», nous déclarait-il en 2015 lors d'un passage à Kinshasa.

Parcours académique et professionnel digne d'éloge

Noël Tshiani est né, le 25 décembre 1957 à Ngandanjika dans l'actuelle province de Lomami dans le Grand Kasaï. Après des études secondaires, section Latin-philo à l'Institut Kalayi de Ngandanjika, il obtient une bourse du gouvernement congolais qui lui permet d'aller poursuivre sa formation universitaire en en Belgique, en France et aux États Unis d'Amerique. Commence alors un foudroyant parcours arcade I que à couper le souffle : Master en sciences économiques à l'Université de Liège (Belgique), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en gestion financière et fiscalité à l'Université de Grenoble (France), un diplôme de troisième cycle à l'Institut Supérieur de Gestion (ISG Business School) de Paris, un Diplôme post universitaire en leadership et gestion de la très prestigieuse Harvard Business School (USA), un Master in Business Administration en Banques et marchés financiers à l'Université d'Adephi de New York (USA) et, enfin, un doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris IX Dauphine (France). Sa thèse de doctorat portait sur un principe qui lui tient tant à cœur : l'indépendance des banques centrales, la responsabilité et l'impact sur la politique monétaire, avec une application pratique a la République Démocratique du Congo. Autant dire que M. Tshiani peut légitimement se targuer de faire autorité en matière de sciences économiques, des finances, de la politique monétaire et du développement.

Après un stage à la Banque nationale de Paris (BNP PARIBAS à Grenoble, M. Tshiani travaille pendant dix ans dans trois banques américaines, parmi les plus grandes du monde. Il est successivement chargé de prêt international chez JP Morgan à New York ; Responsable du Département des Crédits à la Republic National Bank of New Yorl ; et chargé de clientèle entreprises et banques correspondantes à la Citibank où il suit auparavant avec succès le programme de formation Citibank Executive Management pour les agents de crédit à Athènes, en Grèce.

Noël Tshiani intègre par la suite la Banque mondiale en tant que fonctionnaire internationale. Il servira comme Directeur Résident et en tant que Chef de mission pour le développement du secteur privé et financier. L'ancien jeune homme venu du Kasaï va donner le meilleur de lui-même. il travaille avec succès pour restructurer et transformer les économies en détresse en Afrique de l'Ouest, en Europe de l'Est et en Asie. Et quelques uns de ses hauts faits d'arme restent l'élimination de l'endettement bancaire commercial de plusieurs pays tels que le Sénégal, le Cameroun et la Sierra Leone et son travail remarquable en Indonésie, en Chine, en Roumanie, Azerbaïdjan, et surtout aux Îles du Cap Vert, où il conseille le gouvernement, contribue à l'élaboration et pilote un programme qui permet à ce pays archipel de faire passer le produit intérieur brut par habitant en vingt ans de 170 à 4400 dollars américains en 2016. Le Cap Vert, sans ressources naturelles, est ainsi passé du groupe des pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire grâce à un bon leadership et à une bonne gouvernance. Contacté au telephone, l'ancien Premier Ministre Cap Verdien et actuellement Ambassadeur du Cap Vert à Washington, Dr Carlos Veiga a déclaré: « Dr Noël Tshiani a aidé le Cap Vert dans son développement pour qu'il devienne un pays à revenus intermédiaires. Il est un vrai spécialiste et passionné du développement. Le Peuple Cap Verdien lui reste très reconnaissant. Tshiani est un fils valable de l'Afrique et sa valeur va au delà d'un seul pays».

Le père du Franc congolais

Dr. Tshiani a également dirigé une équipe d'experts professionnels de la Banque mondiale qui a conçu et mis en œuvre un programme complet de transformation économique et financière pour la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA): Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Le programme a considérablement renforcé l'intégration économique, financière et infrastructurelle des États d'Afrique de l'Ouest. Dans l'élaboration de ce programme, Tshiani a brillamment travaillé avec et conseillé Abdoul Diouf, alors President du Senegal, Charles Konan Banny, ancien Gouverneur de la BCEAO et Thomas Bony Yayi, ancien President de la BOAD devenu plus tard President de la Republique du Benin.

A la chute du Maréchal Mobutu, la Banque mondiale le détache dans son pays d'origine, la RDC, où il copréside en 1997 la Commission de réforme monétaire qui a conçu et lancé avec succès le franc congolais en remplacement de l'ancien Zaïre-monnaie, très discrédité. C'est lui qui annonçât à la télévision dans le bâtiment de l'Hôtel de Monnaies, aux côtés du Ministre des Finances de l'époque, Mawampagna Mwana Nanga, la conception réussie du Franc congolais. Il est ainsi considéré comme le père du franc congolais. Il a également conseillé le président sur le renforcement de l'autonomie de l'autorité monétaire, notamment en démantelant le conseil d'administration de la banque centrale qui comprenait sept membres du gouvernement et en les remplaçant par des experts techniques indépendants. Il est un ardent défenseur des banques centrales indépendantes et estime que le bon fonctionnement du système financier est une condition préalable pour garantir une allocation adéquate des ressources et soutenir le développement économique. Il se rend régulièrement dans son pays et surveille de près ses développements et défis économiques, sociaux et politiques.

Pour soutenir ses ambitions de transformer son pays natal et créer des opportunités pour tous ses citoyens, le Dr Tshiani a dévoilé le 22 janvier 2016 dans un article de Time Magazine, le résumé de son plan Marshall pour le Congo dont les détails sont contenus dans ses deux livres: "La Force du Changement" et "Aux grands maux, les grands remèdes: Un Plan Marshall pour la RDC". Le plan quinquennal qu'il propose pour la RDC comprend douze piliers du développement, le secteur privé stimulant la croissance et l'expertise internationale et de la diaspora exploitée en fonction des besoins.

Un plan de développement de la RDC plus qu'ambitieux

Pour sortir notre pays de cette situation catastrophique, Je propose une stratégie de développement cohérente dénommée "Le Plan Marshall de Noel K. Tshiani pour la Reconstruction et le Développement de la République Démocratique du Congo" qui permettrait d'accélérer le développement économique et social et de créer des emplois et des opportunités pour tous les congolais. Mon Plan s'articule autour de 15 piliers fondamentaux suivants: (1) Promouvoir la paix, la sécurité, l'État de droit et la démocratie, notamment en reformant l'armée, la police, les services de sécurité, la justice et les institutions d'appui à la démocratie et à la réconciliation nationale; (2) Promouvoir la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources publiques: La reforme de la justice, du circuit de la dépense publique, des règles de passation des marchés publics et le respect strict de la méritocratie dans la fonction publique, ainsi que la lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, la fraude fiscale et les détournements des fonds publics seront des éléments clé du passage de la mauvaise à la bonne gouvernance; (3) Investir dans les ressources humaines en mettant l'accent sur l'éducation et la santé de qualité pour permettre à toute notre population de vivre mieux et le plus longtemps possible;

(4) Promouvoir l'autosuffisance alimentaire à travers la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, et la mise en valeur planifiée et ordonnée de nos forêts, de notre fleuve, de nos rivières et de nos lacs;

(5) Promouvoir l'émergence de la finance nationale en reformant la banque centrale, la monnaie nationale pour mettre fin à la dollarisation et en restructurant le système financier pour le rendre plus congolais, diversifié et en même de répondre aux besoins de développement du pays, du secteur privé et public, et de la population toute entière; (6) Promouvoir l'émergence d'un secteur privé national responsable qui donne la part du gâteau de nos richesses nationales aux citoyens congolais et qui favorise le développement de la classe moyenne et de la bourgeoise nationale de qualité; (7) Favoriser la réalisation de grands travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre comprenant, entre autres, les routes, autoroutes, chemins de fer, écoles publiques, hôpitaux publics; et aussi favoriser la construction de 240 villes modernes à travers tout le pays qui seraient équipées des infrastructures telles que l'eau, l'électricité, les télécommunications, les centres de récréation, les centres commerciaux, les services administratifs, les quartiers résidentiels, les champs d'exploitations industrielles, agricoles, d'élevage ou de pêche; et j'en passe; Nous allons créer les mêmes conditions de vie pour toutes nos populations dans toutes les 26 provinces du pays sans discrimination et sans exception; Nous allons donc bâtir un pays plus beau qu'avant et où il fait bon vivre partout; (8) Favoriser et accélérer l'industrialisation du pays par la transformation locale des minerais en produits semi finis et produits finis. Notre ambition sera d'utiliser le coltan pour produire les Iphones, IPads et ordinateurs congolais; ou d'utiliser le cobalt pour produire les batteries Congolaises pour les voitures électriques qu'on utilise à travers le monde. Nous ferons la même chose pour tous les minerais et autres ressources naturelles de la RDC. En le faisant, nous allons créer des emplois et de meilleures conditions de vie pour tous les congolais; (9) promouvoir le développement du tourisme et l'éclosion du secteur tertiaire, y compris les services financiers; (10) Protéger l'environnement pour la santé et la survie de notre population. Tout projet de création d'industrie ou de construction d'infrastructure devra être précédé par une étude de l'impact environnemental. Ne pourront être mis en œuvre que des projets dont l'impact sur l'environnement est maitrisé et ne peuvent avoir des effets négatifs sur la santé de nos populations; (11) promouvoir le changement des mentalités et la moralisation du la vie publique pour soutenir le développement durable du pays; (12) promouvoir l'image positive du pays: Chaque congolais et tous les congolais sont les ambassadeurs de la RDC dans leurs milieux à l'intérieur du pays ou à l'étranger; (13) Promouvoir l'intégration nationale en reliant les différentes provinces du pays, et l'intégration régionale en reliant la RDC aux autres pays africains afin de créer des synergies entre le marché intérieur, le marché régional, le marché Africain et le marché mondial. Il s'agira ici de créer des débouchés pour les produits qui seraient fabriqués en RDC dans le cadre de notre politique d'industrialisation accélérée du pays; (14) mobiliser les ressources humaines, c'est à dire les congolais de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que l'expertise internationale, pour mettre en œuvre les différents piliers du plan; et enfin (15) Mobiliser les ressources financières intérieures et extérieures pour mettre en œuvre notre vision de développement. Ce Plan de 800 milliards de dollars américains sur 15 ans est subdivisé en quinquennats dont le premier sera financé à hauteur de $20 milliards par an pour un total de $100 milliards pour cinq ans. De la sixième à la quinzième année du Plan et après des réformes structurelles et institutionnelles profondes, nous tablerons sur un budget annuel qui atteindra en moyenne $45 milliards sur 15 ans. Ce budget est à mobiliser essentiellement sur des ressources intérieures en combattant la corruption, la prédation des ressources naturelles et les détournements des fonds publics. Le reliquat proviendrait des investissements directs étrangers et des contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux.

Il faudra également repenser en profondeur la stratégie de développement et la gouvernance, la priorité étant la transparence. Dr. Tshiani pense que le gouvernement peut financer la majeure partie du plan avec des revenus générés en interne en luttant contre la corruption, en réformant le système judiciaire et en créant un environnement commercial attractif.

Le Dr Tshiani pense que son plan, exécuté avec compétence, pourrait faire de l'une des économies les plus pauvres du monde un moteur de la croissance africaine et porter le PIB actuel de 800 dollars à 15 000 en 15 ans. Selon ses propres mots, si ses compatriotes travaillent ensemble, « l'impossible n'est pas congolais ».

Publications

Dr. Tshiani est l'auteur de cinq livres:

1 La force du changement: construire un pays stable, prospère et équitable (Éditions du Panthéon, Paris, avril 2016);

2 Des temps désespérés, des mesures audacieuses: un plan Marshall pour la République démocratique du Congo (Éditions du Panthéon, Paris, avril 2016);

3 La bataille pour une monnaie nationale crédible (De Boeck, Bruxelles, décembre 2012),

4 Vision d'une monnaie forte (L'Harmattan, Paris, 2008), et

5 Construire des banques centrales crédibles (Palvrave Mac Millan, Hampshire, UK, 2009).

Le Dr Tshiani a également publié de nombreux ouvrages sur l'économie du développement, le développement du secteur privé, le secteur financier, la banque centrale et la politique monétaire. Son étude parue dans Time Magazine, Jeune Afrique, La Libre Belgique, Le Soir, Le Potentiel, Le Phare, La Prospérité, Africa News, Sud Express International, Le Point, Financial Afrik et autres. Son article publié dans Time Magazine (Comment réformer la République démocratique du Congo) a été largement cité par des universitaires et des grandes universités telles que l'Université Columbia à New York. Dr Tshiani a eu l'opportunité de presenter sa vision de développement dans les grandes universités et milieux d'affaires tels que Columbia University à New York, the University of Tokyo au Japon, Keio University à Tokyo ainsi qu'au Cema à Monaco.

Virginité politique

Dr Tshiani est un homme nouveau et vierge politiquement car n'ayant jamais occupé des fonctions officielles en RDC. Toute sa carrière a été dans les banques à New York et à Washington, DC. Pour un pays qui cherche à changer la gouvernance et le mode de fonctionnement, Dr Tshiani incarnerait le changement tant attendu de la population congolaise car étant distant des réalités de gouvernance honteuse du pays.

L'accent sur le développement et l'amélioration des conditions sociales

Docteur en économie qui a évolué dans le domaine de la finance internationale et du développement pendant trente six ans, Dr Tshiani apporterait une autre approche à la gestion du pays en mettant l'accent sur la bonne gouvernance, l'intégrité, l'Etat de droit, le respect de la vie humaine et des libertés fondamentales. La priorité du Dr Tshiani dont l'adage est « l'impossible n'est pas congolais », sera le développement économique et social durable du pays.

In fine

Avec un tel parcours digne d'éloges, Dr Noel K. Tshiani Muadiamvita est prêt pour la présidence de la République Démocratique du Congo qu'il veut faire passer du groupe de pays pauvres à celui des pays émergents en 15 ans en créant au passage des opportunités et des emplois pour toutes les congolaises et tous les congolais. La jeunesse du Mouvement Citoyen Elenge Telema invite ainsi tous les jeunes et la population de la RDC à voter massivement pour cet homme nouveau qui a l'ambition et les compétences de sortir la RDC du sous-développement et de la médiocrité pour en faire un pays émergent, stable, prospère et équitable qui donne les chances égales à tous ses citoyens.

Professeur Rodolphe Iyolo Pongo

Coordonnateur de la Force du Changement