Congo-Kinshasa: UCC - School of Management - "Nous n'enseignons pas l'entrepreneuriat, nous formons des entrepreneurs d'impact"

A l'occasion du lancement du programme de la formation en entrepreneuriat initiée par la Fondation E4Impact de l'Université du Sacré-Cœur de Milan, l'Université Catholique du Congo - School of Management a officialisé la cérémonie de cette mise en marche le samedi 15 décembre 2018, à l'Amphithéâtre de l'UCC/Limete.

C'est une matérialisation mise en œuvre en partenariat avec le Foyer Université Saint Paul. C'était en présence du Recteur de l'UCC, l'Administrateur Directeur-Général adjoint d'Equity Bank Congo, le délégué de la FEC/PME ainsi que le Responsable du Foyer Saint Paul et Cie.

"Nous n'enseignons pas l'entrepreneuriat, nous formons des entrepreneurs d'impacts", a balancé le Directeur de l'UCC-SM, pour lancer officiellement ledit programme de cette formation. Celle-ci est orientée vers le développement des compétences managériales, le leadership et l'éthique. Objectif ? Soutenir les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs à avoir accès aux outils et solutions professionnelles pour débuter ou mettre en l'échelle une entreprise à forte croissance. En second lieu, aider à développer les compétences professionnelles de pointe nécessaires pour diriger une nouvelle entreprise ou mettre en musique une entreprise existante. Aussi, à développer leurs réseaux d'investisseurs et de mentors et nouer des relations avec les entrepreneurs à travers l'Afrique.

Cependant, elle délivre un Certificat International en entrepreneuriat (E4Impact ICE), aux lauréats qui doivent nécessairement participer à un programme de 5 mois payable et offert par l'UCC et Cie.

Programme

Le E4Impact ICE, adopte une formule flexible qui associe le travail en classe, l'apprentissage à distance et le mentorat pour permettre aux entrepreneurs de s'acquitter de leur devoir professionnel dans leur emploi et leurs affaires.

Il adopte également une formule mixte qui consiste à 16 jours présentiel et 42h en apprentissage à distance, délivrée par le biais d'une plateforme électronique dédiée.

Ce programme consiste en 4 modules de formation en présentiel pour le total de 16 jours et 112 heures de cours frontal ; 3 périodes de formation en ligne, pour un total de 42 heures. Au total, 156 heures de formation seront proposées.

Le E4Impact ICE organise un concours de business (business compétitions) pendant lequel les participants ont l'occasion de développer leur réseau d'affaire et faire une brève présentation (pitch) à un panel d'investisseurs.

Ensuite, le Business Plan Compétition, quant à lui, est organisé à la phase de la finale de la formation et les entrepreneurs montrent la profitabilité et la viabilité de leur Business Plan.

Le calendrier de ce programme est structuré de telle sorte qu'il y a un cours, un labo et un examen dans chaque période de contact. Le cours commence en présentiel, continue avec la période d'apprentissage à distance et conclue en présentiel. Les conférenciers et les sessions de coaching sont intégrés dans les cours afin d'accroître leur praticité et leur mise au point.

Sur le coaching d'affaire et le mentorat, un consultant est dédié à temps plein pour soutenir les participants de ce programme dans l'élaboration de leur Business plan et les relations avec les communautés d'affaires.

Ils reçoivent notamment, des orientations expérimentées grâce à des contacts réguliers en ligne et en présence des experts d'affaires locaux et internationaux.

Promoteurs

Le programme de cette formation est dirigé par 4 promoteurs différents, en l'occurrence, E4Impact Foundation ; ALTIS - Ecole Supérieur de Business et Société de l'UCSC ; UCC-SM et le Foyer Université Saint Paul.

E4Impact Foundation est lancé en 2010 par ALTIS avec pour objectif de former des entrepreneurs d'impact dans des pays en voie de développement.

Il est devenu une fondation en 2015, avec le soutien d'importantes entreprises italiennes et son MBA est offert dans 7 pays africains.