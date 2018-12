Congo-Kinshasa: Ecrit par le journaliste Kalé Ntondo, le livre "De l'Ok Jazz à Bana Ok, Lutumba Simaro - Une boussole" dans le bac !

«De l'Ok Jazz à Bana Ok, Lutumba Simaro : une boussole». C'est le titre d'un nouveau livre écrit par le journaliste congolais Kale Ntondo Léopold, sur cet artiste musicien qui a fêté avec faste ses 80 ans d'âge, cette année au pays. D'après son auteur, cette œuvre littéraire n'est pas encore sortie officiellement sur le marché du livre. Mais, un grand nombre d'exemplaires est déjà imprimé.

L'ouvrage est édité par la maison "Kant Editions" qui s'occupe de sa production et sa distribution à Kinshasa. En partenariat avec le site "afromédias.net", la structure se prépare à organiser bientôt une grande conférence afin de marquer la sortie médiatique du livre.

De quoi s'agit-il dans ce livre ?

A travers son écriture lumineuse, Kalé Ntondo livre une pensée pieuse et décrit, avec lucidité, le parcours élogieux de cette icône de la musique congolaise moderne.

D'abord, le journaliste le présente comme un véritable chevronné guitariste rythmique, au-delà de sa dimension de Poète.

D'entrée de jeu, l'auteur entraine ses lecteurs dans une promenade allègre dans la vie du Poète Lutumba qu'il qualifie vite comme « un enfant de la promesse », qui a subi de multiples influences avant de faire l'expérience de l'Ok Jazz et Franco Luambo Makiadi «et aussi de la rupture entre Franco et Vicky Longomba».

Il raconte surtout sa patience et constance dans sa carrière. Ce livre plonge ses lecteurs dans un voyage sidéral au cours duquel il circonscrit la haute conscience de son rôle social, circonspection et sagesse dans la conduite de sa vie professionnelle, simplicité, convivialité et coexistence pacifique avec ses collègues de toutes les générations...

Sans aller loin dans l'ambition scientifique stricto sensu ni technique, romantique et lyrique de l'œuvre du Poète Simaro, l'auteur met à la disposition de tous ceux qui aiment la belle musique de l'artiste un récit, mieux un témoignage sur ce musicien et le cheminement de sa carrière.

A l'évidence, l'ouvrage a pris le pari de camper dans le présent-passé en restant collé dans le domaine du souvenir et de la mémoire pour approcher, en douceur, celle des mélomanes et refaire ainsi les points de repère et les traces historiques de l'existence de la musique congolaise.

Très modeste, l'auteur semble bien connaître la personne de Lutumba. Ainsi, il vous laisse vous régaler dans cet opus d'une valeur inestimable, qui fait promener dans les tendres méandres de la vie presqu'intime du Poète de la musique congolaise. C'est une très belle aventure de la vie de celui qui a, de tous les temps, charmé les cœurs des mélomanes.

«Par sa carrière qui demeure éminemment exemplaire dans tous ses contours ainsi que par la qualité et la consistance de son œuvre, j'ai ainsi pensé à Lutumba Simaro. Un musicien dont la sagesse, l'attachement à son art, associés à un profond sens de responsabilité et de respect vis-à-vis du public, constituent le solide socle sur lequel il a bâti sa brillante carrière», a révélé l'auteur du livre.

Coup d'œil sur l'auteur !

Soixantaine révolue, rappelle-t-on, Léopold Kalé Ntondo est journaliste - un historien rigoureux dans le domaine de l'histoire biographique. Il est surtout un écrivain de talent, un auteur doublé d'un mélomane et d'un archéologue de la mémoire. Après ses études en Français et Linguistique africaine à l'Institut Pédagogique National, Kalé Ntondo s'est directement engagé dans la presse. Il a fait ses débuts comme chroniqueur sportif au sein du supplément du journal « L'Analyste » avant d'intégrer « Maillot Jaune ».

Doué en écriture journalistique, ce grand baobab de la presse écrite en RDC a poursuivi sa carrière en tant que chroniqueur de musique au sein du magazine «Disco- Hit». Sa plume value l'amènera ensuite au journal «Salongo» où il prestera à «Salongo Sélection» puis « Salongo Musique » en qualité de Secrétaire de Rédaction. De ce dernier journal, Kale Ntondo sera appelé à «Kin Match», avant de s'engager au Groupe de Presse Le Palmarès. Il y occupera la fonction de Directeur de Publication du journal «Visa».