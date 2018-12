Congo-Brazzaville: Diplomatie - CAN Incesu fait ses adieux à Jean-Claude Gakosso

Arrivé au terme de son mandat, l'ambassadeur de Turquie au Congo, est allé s'entretenir pour la dernière fois, le 17 décembre à Brazzaville, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger.

« C'était une visite d'adieux. Je suis au Congo depuis un peu plus de quatre ans. Maintenant, ma mission est terminée », a fait savoir le diplomate turc, notant d'excellentes relations entre son pays et le Congo. « Il y a eu une excellente coopération durant ces quatre ans. Les deux pays ont le souci d'accroître la coopération bilatérale », a-t-il souligné.

La Turquie, a-t-il dit, a amplifié, depuis une quinzaine d'années, son action en Afrique avec l'ouverture de quarante et une ambassades. « J'ai eu l'honneur d'inaugurer l'ambassade de Turquie à Brazzaville », a-t-il indiqué .

Pour rappel, le Congo avait émis le souhait de coopérer avec la Turquie. Une volonté traduite par une visite du président Denis Sassou N'Guesso, en novembre 2012, à Ankara et à Istanbul, sur invitation du président turc, Abdullah Gül. « Cette rencontre a été la base d'une grande coopération », a expliqué Can Incesu. « ... Parallèlement, nous sommes aussi deux pays qui ont d'opinions semblables sur la scène internationale. Et donc, nous avons une vue assez semblable de beaucoup de problèmes internationaux. Et les relations entre les deux ministères des Affaires étrangères se fondent aussi sur ce fait », a-t-il conclu.

Outre cette audience, Stefano De Leo et Eric Franck Michel Saizonou, respectivement nouvel ambassadeur d'Italie et du Bénin - ce dernier avec résidence à Pretoria, en Afrique du Sud- ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger.