Congo-Brazzaville: Tennis de table - Jodel Moungueté, Chelvy Pena et Gad Ibouendot remportent l'Open de Pointe-Noire

Les trois pongistes se sont illustrés respectivement en catégorie seniors hommes, en cadets et en cadettes, à l'issue du tournoi de la Ligue départementale, organisé le 16 décembre au Lycée Victor- Augagneur, prélude au championnat national de la discipline prévu pour le 23 décembre à Matombi, dans le département du Kouilou.

Le tournoi a regroupé vingt-deux pongistes dont cinq filles et dix-sept garçons qui se sont affrontés dans les catégories seniors, cadettes et minimes. L'Open de Pointe-Noire a été organisé dans l'objectif de mettre les athlètes dans l'esprit des compétitions à quelques jours du démarrage du championnat national. Le secrétaire général de la ligue de tennis de table de la ville océane, Taid Nzolamesso, qui a été honoré par la présence du directeur départemental des Sports, Joseph Biangou Ndinga, a déclaré: « Il fallait, pour nous, mettre les enfants en mode compétition à travers cet open afin de les préparer au championnat. Je suis très content parce que, parmi les compétiteurs, certains jeunes se sont fait distinguer, notamment Jodel Moungueté, chym nzolamesso, Gladilin, chelvy, Osée, Jed et Gad ».

Taid Nzolamesso a souligné quelques difficultés sur le plan organisationnel, notamment le manque de financement. Cependant, il a remercié le directeur départemental de la Pêche, l'unique personalité qui lui a apporté de l'aide. « Je demande à toutes les sensibilités de la place d'être attentives à notre appel afin de nous aider à vulgariser le tennis de table qui n'est pas bien connu dans la ville», a-t-il lancé.

À l'issue des confrontations très soutenues, Jodel Moungueté, Chelvy Pena et Gad Ibouendot se sont distingués comme les meilleurs pongistes de l'Open de Pointe-Noire respectivement en seniors hommes, en cadets et en cadettes. Ils ont reçu des trophées et des enveloppes dont le montant n'a pas été révélé. Les organisateurs ont également récompensé les deux minimes, Jadysse Nzolamesso et Carla Ibouedot, qui ont fait sensation en match d'exhibition. Les deux fillettes ont reçu chacune un trophée pour booster leur engagement et créer en elles une sensibilité de plus.

Les résultats définitifs

En seniors hommes: 1er Jodel Moungueté, 2e Djessy Passi , 3e Enock Invanva

En cadets : 1er, Chelvy Pena, 2e Gladilin Tchibouanga, 3e Chym Nzolamesso

En cadettes: 1re Gad Ibouendot, 2e Reve Kouediatouka, 3e Valencia Taty.