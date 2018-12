Sénégal: Niger Poste fait sa grande mue sous le magistère du jeune performer Idrissa KANE

Niger Poste sort la tête de l'eau. Lentement. D'un écosystème postal français aux emballages des colis sur les berges du fleuve Sénégal, le défi était grand.

Sur les épaules du jeune Idrissa KANE, promu en 2017, Directeur Général de Niger Poste. Son énergie et sa hargne de réussir le pari de hisser l'entreprise publique postale ont payé. Au finish, il a monté haut la barre. Produit de Poste France qui engrangeait chaque année un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros, Idrissa KANE a su « réinventer » une poste nigérienne agressive et moderne. Il a su l'adapter à son temps, en la diversifiant avec le génie de la transformer. Fruit d'une innovation et d'un pragmatisme. Dans African Business, paru cette semaine et lu par Confidentiel Afrique, le « Monsieur Poste » du Niger, explique la recette de la vision managériale de l'entreprise. «Je prends le meilleur des anciens avec comme critère l'expérience et le meilleur des jeunes avec comme critères la fougue et l'esprit d'aller vite, mais du côté positif.» L'agressivité commerciale passe par l'innovation avec le lancement Logistic-Post, Post-Transfert, Classic-Post, Premium et Comptes.

Ces réformes ont porté leurs fruits. « En décembre 2017, le chiffre d'affaires tournait à autour de 900 millions de F.CFA et 18 mois plus tard, nous étions déjà à plus d'un milliard de FCFA. Sur divers produits, nous avons explosé notre chiffre d'affaires », clame-t-il à African Business. Une prouesse pour ce performer à la fleur de la peau. Le Président nigérien, Issoufou Mahamadou a vu juste en confiant certains départements publics stratégiques de l'État à des jeunes conscients et dévoués à relever les défis du développement.

Par Boubker BADRI avec Confidentiel Afrique