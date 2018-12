Cote d'Ivoire: Mobilisation des ressources internes - Moussa Sanogo pour une optimisation du potentiel fiscal ivoirien

Que faut-il savoir du Portefeuille de l'Etat ? Qui mieux que le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, pour en parler. Ainsi, le vendredi 14 décembre dernier, à Abidjan, face à la presse nationale et internationale et devant des blogueurs, le Secrétaire d'Etat, au cours d'un petit déjeuner, a déroulé sa vision de la gestion du portefeuille de l'Etat.

Il a surtout insisté sur l'importance des recettes fiscales pour son département en particulier et pour la Côte d'Ivoire en général, au vu des projets (santé, éducation, routes, salaires, etc.) qui pourraient être concrétisés avec cette manne fiscale. Aussi a-t-il relevé que les impôts, surtout l'impôt foncier, doivent être mieux capitalisés.

« On doit se concentrer sur le rendement des impôts. Par exemple, l'impôt foncier que beaucoup de personnes n'acquittent pas. Ce sont des ressources que nous devons désormais capter. Nous pensons que nous pouvons être plus loin que les montants recouvrés actuellement. C'est pour dire qu'on a des progrès à faire.

On doit pouvoir améliorer notre niveau de recouvrement», a lancé Moussa Sanogo. Convaincu du potentiel fiscal de la Côte d'Ivoire, le Secrétaire d'Etat et ses services entendent mettre l'accent sur une facturation électronique du recouvrement des impôts pour éviter les déperditions et par ricochet booster les recettes fiscales.

Avant de préciser que fort des calculs et des statistiques, ses services ont une nette idée du potentiel fiscal ivoirien. Pour lui, la mise en place d'un système informatique sera un adjuvant pour mieux connaître les contribuables à jour de leurs impôts.

« Le système donnera une alerte si un contribuable ne s'acquitte pas de ses impôts », a révélé le conférencier. Au chapitre des recettes douanières, il a souligné que la Côte d'Ivoire peut en tirer un gros bénéfice.

Et cela, avec le renforcement du programme de contrôle aux frontières en vigueur avec l'installation de scanner. Mieux, la mise en place de système de tracking et de vidéosurveillance de l'ensemble des frontières viendra soutenir les actions en cours.

En ce qui concerne le mécanisme d'évaluation des Directeurs administratifs et financiers (Daf) lancé il y a quelques mois, il a indiqué que le bilan sera fait en 2019.

A l'occasion de cette rencontre, le Secrétaire d'Etat a reconnu par ailleurs que des progrès ont été enregistrés dans le processus de passation des marchés où la dématérialisation de certaines actions est avérée. Un autre volet qui a polarisé l'attention des médias, est la mise en place d'un budget-programme.

A ce sujet, Sanogo a signifié que les choses avancent. Selon lui, la Société nationale de développement informatiques (Sndi), en charge d'implémenter cette disposition s'y attèle puisque ce budget-programme qui « s'accompagne d'un gros programme d'informatisation a pour objectif d'arriver à une politique d'allocation optimale des ressources »