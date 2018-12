Algérie: Sider El-Hadjar (Annaba) - Un comité de concertation pour régler le conflit

Annaba — Un comité de concertation composée de représentants des travailleurs en CTA (contrat de travail aidé) contestataires, de syndicalistes et de responsables du complexe Sider El-Hadjar (Annaba) a été installé lundi pour approfondir le dialogue et rapprocher les vues entre les parties du conflit engagé depuis plus d'une semaine au complexe, a indiqué le secrétaire général du syndicat, Raidh Djemaï.

Le comité qui compte en son sein trois travailleurs en CTA, trois responsables et trois syndicalistes a entamé les concertations pour résoudre le conflit, selon la même source.

De son côté, le PDG du complexe, Chamseddine Maatallah, a affirmé "l'attachement de la direction du complexe au dialogue et à la communication transparente pour résoudre le conflit", appelant à "faire preuve de sagesse et bon sens pour préserver l'entreprise et les acquis des travailleurs".

Les travailleurs en CTA contestataires poursuivent leur mouvement pour réclamer leur permanisation au complexe. Cette action paralyse la production au niveau du haut fourneau n 2 et les deux aciérés pour le sixième jour successif.

Sider El Hadjar emploie 4.500 travailleurs dont 492 en CTA et 1.159 en contrats de travail à durée limitée.