Algérie: Tébessa - Découverte de nouveaux sites archéologiques dans la région de "Bled El-Hadba"

Tebessa — Plusieurs nouveaux sites archéologiques ont été découvert dans la région de "Bled El-Hadba" dans la commune de Bir El-Atar (90 km au sud de Tébessa), en plus de pièces archéologiques, a indiqué à l'APS, le responsable de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels (OGEBC) de Tébessa, Lotfi Azzedine.

Le même responsable a précisé dimanche qu'au cours de l'opération d'aménagement du site de "Bled El-Hadba" destiné à accueillir le projet du complexe du phosphate, près de 40 sites nouveaux archéologiques ont été découverts soulignant que ces sites comprennent des pièces archéologiques remontant à des époques lointaines.

A cet effet, l'antenne locale de l'OGEBC en coordination avec le centre national des recherches archéologiques (CNRA) sont intervenus sur place pour extraire des échantillons de ces pièces avant de les transférer vers Alger pour expertise.

Pour sa part, l'association locale "Minerve" pour les recherches et les études archéologiques a appelé à inscrire et réaliser un projet d'un musée à Tébessa pour valoriser les différents pièces archéologiques récemment découvertes dans la région et encourager les études sur ce patrimoine, a relevé le président de cette association, Mourad Hamaidene.

Soulignant que la ville de Tébessa englobe 27 sites archéologiques classés et pas moins 2500 autres non-classés, et comprend 7500 pièces archéologiques remontant à diverses civilisations, le même responsable a émis de la souhait de voir concrétiser la réalisation d'un musée à l'antique "Théveste" pour, a-t-il appuyé "raconter l'histoire de la ville et préserver un patrimoine riche".