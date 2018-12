Algérie: Revitalisation de la Casbah - Convention entre Alger, Ile-de-France et les ateliers de Jean-Nouvel

- Une convention tripartite a été signée, dimanche à Alger, par la wilaya d'Alger, la région d'Ile-de-France et les ateliers de Jean-Nouvel en vue de revitaliser la vieille Casbah au plan patrimonial, urbanistique, culturel et touristique.

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, pour la partie algéroise, la présidente de la région Ile-de France, Valérie Pécresse, représentant la partie francilienne et l'expert architecte Jean-Nouvel, pour les ateliers éponymes, ont signé cette convention au siège de l'Armée des Janissaires à la haute Casbah au terme d'une visite sur le terrain.

Les études préliminaires prévues au terme de cette convention consistent en accompagnement technique à intervenir dans les prochains jours, a précisé à l'APS, le directeur de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction à la wilaya d'Alger, Mohamed-Yazid Gaouaoui.

Intervenant à l'occasion de cette signature, Mme Pécresse a valorisé le Plan stratégique d'aménagement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger, qualifiant de "défi et aventure" à la fois le projet d'aménagement et d'embellissement de la baie d'Alger, dont les travaux ont atteint 25%.

Dans le cadre de l'accompagnement technique prévu en vertu de cette convention, il sera fait appel à l'expérience et à l'expertise d'un éminent expert en architecture, en l'occurrence Jean-Nouvel, qui s'attélera avec son staff à restituer son lustre à la Casbah, classée patrimoine mondial par l'Unesco, a ajouté Mme. Pécresse.

Pour la présidente de la région Ile-de-France, il ne s'agit pas simplement d'un projet d'architecture mais de la revitalisation de la Casbah au plan patrimonial, culturel, urbanistique et touristique.

De son côté, M. Zoukh s'est félicité de cet accompagnement technique et de la contribution des Ateliers du grand architecte de renommée internationale Jean-Nouvel, annonçant, à cette occasion, la tenue lundi (demain) d'une rencontre entre les Ateliers de Jean-Nouvel et un groupe d'architectes algériens afin d'expliquer "comment la wilaya d'Alger souhaite voir sa baie".

L'architecte Jean-Nouvel a mis en valeur, pour sa part, les chefs-d'œuvre architecturaux que recèle la vieille Casbah, relevant, ainsi, la nécessité de la réhabiliter pour lui restituer son lustre.

Lors de cette sortie, Mme Valérie Pécresse a visité Dar El Hamra (Basse Casbah), un palais inscrit au programme d'experts français et algériens en vue de la conception d'un plan architectural global et son équipement.

Auparavant, la présidente de la région Ile-de France s'était rendue au siège de la Direction générale de l'entreprise du Métro d'Alger (EMA) dont la gestion est assurée par l'entreprise RATP DEV où elle a reçu des explications détaillées sur l'activité de cette entreprise.

A cet effet, le Directeur général de la RATP DEV, Olivier Badard a indiqué que le Métro d'Alger qui compte 19 stations enregistre plus de 160.000 voyageurs/jour en attendant la réception de l'extension de la ligne s'étandant jusqu'à l'Aéroport international Houari Boumediene d'ici 2023, et dont la gestion sera assurée par l'EMA.

Mme Valérie Pécresse et la délégation l'accompagnant ont visité également le siège de l'entreprise SETRAM (tramway d'Alger).

Le Président directeur général de SETRAM, Pierrick Poivrier a déclaré que l'entreprise exploite six lignes de tramways à savoir Alger, Oran, Sidi Bel Abbès, Ouargla, Sétif et Constantine, soulignant que le tramway d'Alger enregistre plus de 100.000 voyageurs/jour.

Une nouvelle extension du tramway de Constantine est prévue durant le mois de mars prochain, a-t-il ajouté sans en préciser la ligne. Il a fait état en outre du lancement des travaux du tramway de Mostaganem en 2019.

Le nombre des employés des entreprises SETRAM et EMA s'élève à plus de 4000, a fait savoir M. Olivier Badard.

La présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse effectue une visite de deux jours en Algérie dans le cadre de l'accord de coopération avec la wilaya d'Alger et conduit une importante délégation dont Jérôme Chartier, 1er vice- président chargé de la Stratégie institutionnelle et des Relations internationales, Agnès Evren, vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, Hamida Rezeg, vice- présidente chargée du Tourisme et Béatrice Lecouturier, déléguée spéciale à l'Orientation, a-t-on rappelé.