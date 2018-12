Algérie: Description de la Mosquée d'Alger - Mohamed Boutrane remporte le prix "MANARA"

- La cérémonie de remise des prix du concours "MANARA" pour la description de la Grande Mosquée s'est déroulée, dimanche à Alger, au cours de laquelle Mohamed Boutrane, de la wilaya de Skikda s'est vu décerné le premier prix.

Le jury a remis le premier prix (1 million DA) au poète Mohamed Boutrane pour son poème "kaanaho houa". Les deuxième et troisième places (500.000 Da chacune) reviennent respectivement aux poétesses Fatiha Maamri (Bayadh) et samira Benaissa (Biskra) pour leurs poèmes "El Manara" et "Tajaliat Enour".

A ce propos, le président du jury du prix "MANARA", Dr. Abdellah El Achi de l'université de Batna a fait savoir que le nombre de participations au concours s'est élevé à "614 oeuvres poétiques" dont "305 ont été sélectionnées après avoir écarté celles ne répondant pas aux conditions de participation", mettant en exergue "l'importante participation féminine".

Pour sa part, le ministre de la Communication, Djamel Kaaouane a affirmé dans une allocution, lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Abdelkader Oulmi que "ce prix est une précieuse contribution littéraire et artistique pour cet édifice religieux et scientifique unique".

Il a relevé, dans ce cadre, l'apport de cette mosquée en matière de "diffusion des valeurs du juste milieu et de la modération".

Présent à cette cérémonie, le directeur général de la Radio algérienne, Chaabane Lounakel a souligné que la Radio "accompagne aujourd'hui cet édifice civilisationnel et architectural qui rayonne et diffuse la paix, la modération et la tolérance de l'Islam", ajoutant, dans ce sens, qu'il y'aura d'autres éditions de ce prix sur les différents thèmes dans les deux langues, arabe et tamazight".

Organisé sous le patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika en collaboration avec l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (ONDA), le prix Manara a été remis dans le cadre du 62e anniversaire de la création de la Radio algérienne en présence de membres du Gouvernement.

Djamaa El-Djazair est considérée la plus Grande mosquée en Afrique et la troisième après celles de la Mecque et de la Médine.

Cet édifice, dont les travaux ont débuté en 2012, sera réceptionné fin 2018 ou début 2019, a déclaré, septembre dernier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa.