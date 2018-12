Algérie: Foire du miel de Médéa - Une opportunité pour attirer plus de consommateurs

Medea — Une quinzaine d'apiculteurs, issus des communes de la wilaya de Médéa participent à la 5è foire du miel, qui se tiendra du 17 jusqu'au 24 du mois courant, sous le thème "développement des produits de la ruche et de l'agriculture de montagne pour la promotion et la consommation du produit local".

Une gamme variée de miel, obtenu à partir de différentes essences végétales, telles que le jujubier, le chardon, l'oranger, le tilleul, l'acacia, le Thym, l'eucalyptus ou le romarin, est exposée à l'occasion de cette foire du miel, organisée au stade "Si-Hamdane", centre-ville de Médéa.

Organisée conjointement par la direction des services agricoles (Dsa) et la chambre de l'agriculture, cette manifestation économique à pour but de promouvoir le produit mellifère local, vulgariser les vertus nutritives du miel ou de ces dérivés, de faire connaitre également cette activité auprès du grand publics, notamment le processus de fabrication et de production de ce produit, ainsi que les opportunités qu'offre cette filière aux jeunes désireux d'intégrer le secteur agricole, a appris auprès des organisateurs.

Outre l'incitation du consommateur à inclure le produit de la ruche dans son régime alimentaire, même en petite quantité, mais de manière régulière, eu égard à ces vertus avérées, les organisateurs espèrent, à travers cette foire, élargir l'effectif des producteurs au moyen de la vulgarisation du dispositif d'aide et de soutien à la filière mis en place par les pouvoirs publics, ont-ils signalé.

Des rencontres-débats sont programmées, durant la durée de cette manifestation, pour expliquer aux jeunes intéressés par cette activités des mécanismes de financement, d'accompagnement et de formation auxquels ils pourront avoir accès, a-t-on ajouté.

L'essor de la filière mellifère dépendra, a-t-on indiqué, de sa capacité à drainer plus de consommateurs des produits de la ruche, en proposant des produits de qualité et à des prix abordables, de se moderniser, d'être en mesure de concurrencer les produits d'importation et, surtout, attirer de nouveaux investisseurs capables de contribuer au développer de la filière.

Le potentiel apicole de la wilaya de Médéa est constitué d'environ 38 000 ruches, pour un nombre total de 1400 apiculteurs et une production annuelle qui avoisine les deux mille quintaux, selon les estimations fournies par la direction des services agricoles (DSA).