Algérie: Treize wilayas participent au salon national de la photographie à Bouira

Bouira — Treize (13) wilayas du pays prennent part lundi à la première édition du salon nationale de la photographie qu'organise la maison de la culture "Ali Zaâmoum" de Bouira et qui s'étalera jusqu'au 20 décembre en cours, ont indiqué les organisateurs.

Selon les détails fournis à l'APS par la directrice de la maison de la culture, Saliha Cherbi, ce premier salon national enregistre la participation de 31 photographes venus de 13 wilayas du pays à savoir notamment Bouira, Djelfa, Naâma, Gherdaia, Bordj Bou Arréridj, Alger, Tizi Ouzou, Béjaia, Khenchla, Oum El-Bouagui, Relizane Blida et Médéa.

"Cette manifestation se veut une occasion pour promouvoir le tourisme local et national via la photographie. Il s'agit aussi d'un évènement important car il regroupe plusieurs anciens et nouveaux photographes du pays, ce qui leur permettra d'échanger des idées et des expériences", a souligné Mme Cherbi.

Au premier jour de ce salon inauguré dans la matinée par les autorités locales de la wilaya, les anciens photographes de la wilaya en l'occurrence Graichi Mohamed Boualam, Ouchène Slimane et Zoughdani Lamara ont été honorés à cette occasion par les responsables de la maison de la culture en guise d'encouragement pour leurs efforts consentis pour la promotion du métier de la photographie.

"Ces trois anciennes figures de la photographie de Bouira ont été honorées, et elles sont présentes au salon via leurs travaux de qualité, ainsi que leur ancien matériel présentés aux visiteurs", a expliqué la même responsable.

Depuis son ouverture, le salon continue de drainer un grand nombre de visiteurs venus de Bouira et même des autres wilayas du pays.

Une exposition de photographies se tient au hall de la maison de la culture, où ils devront se tenir également des ateliers et des conférences sur la photo. Le salon est placé cette année sous le slogan "La Photographie, au c£ur de la communication touristique".

"Ce salon national de la photographie de Bouira dédié aux professionnels et amateurs de la photographie, a pour objectif de promouvoir la culture du 8ème Art et sa diversité notamment à travers des expositions, stages, concours et autres manifestations Artistiques", a encore souligné la directrice de la maison de la culture.

La manifestation vise également à valoriser la photographie notamment comme support éducatif pour le jeune public, ainsi qu'à créer des passerelles entre les artistes de différentes wilayas et le public. "De nombreux photographes talentueux à l'image de Yacine Hamdaoui, seront présents pour exposer leurs travaux et rencontrer le public", a ajouté Mme Cherbi.