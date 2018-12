Algérie: Tizi-Ouzou - Un premier tronçon du téléphérique sera livré au 2e trimestre 2019

Tizi-Ouzou — Un premier tronçon du téléphérique de la ville de Tizi-Ouzou sera livré au deuxième trimestre 2019, a indiqué lundi le Président directeur général (PDG) de l'entreprise de gestion du Métro d'Alger, Koraba Mustapha, en marge d'une visite d'inspection sur le chantier du projet effectuée par le wali, Abdelhakim Chater.

Ce premier tronçon d'une distance de 2.5 kilomètres, reliant la gare de Bouhinoun au siège de la wilaya (CEM Babouche) comportant 04 gares et 65 cabines "permettra le transport de quelques 2.400 passagers par heure et par ligne", a-t-il souligné.

Concernant le deuxième tronçon du projet reliant le siège de la wilaya au mausolée de Sidi Belloua, "les travaux se poursuivent avec la mobilisation de 04 entreprises sur le projet que nous espérons livrer vers fin 2019, au plus tard début 2020".

Long de 5,5 Km avec un total de 28 pylônes, ce téléphérique qui devra relier la gare multimodale de Bouhinoun au mausolée de Sidi Belloua, dans le village de Redjaouna, était prévu à la livraison dans sa totalité pour fin 2017, mais, "les travaux du projet ont connu des retards, notamment au niveau des emplacements des pilonnes 5 et 18, pour cause des procédures d'expropriations et d'indemnisations, récemment assainies, ayant retardé sa livraison à fin 2019", a expliqué M. Koraba.

Ce projet, le premier au niveau de la wilaya et 13ème au niveau national, dont le coût de réalisation est de 8,7 milliards de DA, comporte deux stations de départ et d'arrivée (Bouhinoune et Redjaouna) ainsi que quatre stations intermédiaires, au niveau de la nouvelle ville, du stade 1er Novembre, du siège de la wilaya (CEM Babouche) et de l'hôpital Belloua.

Le transport à partir de la gare de Bouhinoune jusqu'à l'hôpital Belloua à Redjaouna sera assuré par le système télécabine, tandis que le reste du tronçon, soit à partir de cet établissement hospitalier jusqu'au mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 m d'altitude à Redjaouna, se fera par téléphérique.