Burkina Faso: 70 ans de vie du Réverend Dr Moise Napon - Une prière d'action de grâce pour dire merci au Seigneur

Le Révérend Dr Moïse Napon a eu 70 ans de vie, qui ont été célébrés le 16 décembre 2018. Et en ce 70e anniversaire de vie, le Révérend et président du Conseil économique et social (CES) a organisé une cérémonie d'action de grâce à l'église de l'assemblée évangélique de Pentecôte de Cissin, le 16 décembre dernier, à Ouagadougou. Une cérémonie de communion avec Dieu, qui a réuni famille, amis et collègues du Révérend.

Des chants d'action de grâce, de louange et d'adoration à Dieu pour son souffle de vie. Des prières de bénédictions, des lectures bibliques et des témoignages vidéo sur la vie du Révérend.

Un gâteau d'anniversaire parsemé de bougies que le Révérend a soufflées sous des chants d'acclamations et de joie. Ce sont, entre autres, les moments forts de la célébration du 70e anniversaire de vie du Révérend Dr Moïse Napon, le 16 décembre dernier à Ouagadougou.

Quelle joie et grâce de se voir entouré de son épouse, de ses petits-enfants, enfants, amis et collègues pour célébrer un 70e anniversaire !

Pas la peine de se poser des questions, car la réponse se lisait sur le visage du Révérend assis à côté de son épouse, Madeleine Napon, qui n'a pas pu faire de discours autre que celui de dire merci à son créateur par des chants bien entonnés dont l'un des titres est « béni, béni, je suis béni ».

Le Révérend Dr Moïse Napon a aussi signifié que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu le Tout-Puissant qui lui a donné la vie et qui lui a permis de rester en vie auprès d'une famille merveilleuse jusqu'à 70 ans. Donc, il ne peut que lui témoigner sa reconnaissance.

En remerciant ses proches, le Révérend n'a pas manqué de faire un clin d'œil à son ami Boureima Jérémie Sigué, son condisciple du secondaire qui était présent à cet anniversaire. « Le fondateur des Editions « Le Pays », Boureima Jérémie Sigué, est un grand ami. Nous avons passé de bons moments scolaires ensemble.

Nous étions dans le même dortoir et depuis lors, nous sommes devenus comme une famille. Je lui dis merci pour sa présence ainsi qu'à tous mes autres amis présents », s'est-il réjoui.

En prenant la parole au nom de la famille, Franck Napon, l'un des fils du pasteur, a indiqué que leur papa est l'un des meilleurs pères qui a beaucoup de vertus, est très sensible aux causes sociales et très bienveillant à tous égards.

Il a aussi noté que c'est un grand monsieur qui est toujours en train de travailler pour servir Dieu. Leur papa, a-t-il signifié, se distingue par trois aspects, notamment son sens de bâtisseur, de père de famille et de travailleur.

« Cher papa, nous t'aimons et nous sommes fiers de ce que tu es et de ce que tu nous a appris. Joyeux anniversaire à toi et que Dieu te donne une longue vie ! », a-t-il souhaité.

Le pasteur Samuel Tapsoba, selon l'évangile Saint Jean chapitre 14, verset 12, a indiqué que le passé est le tremplin de l'avenir, du futur. Parce que, a-t-il témoigné, toute la vie de cet homme a été marquée par des merveilles. C'est un potentiel que Dieu donne à tout le monde, quitte à chacun de savoir l'utiliser.

Et, le développement du potentiel passe par le recevoir, le faire-valoir et le rendre- compte. Pour ce faire, il a appelé tous les fidèles à être à l'image de Jésus et de faire sa volonté, car il y a du potentiel dans tout ce que Dieu a créé.

Après des prières et des chants d'action de grâce, un repas communautaire a été servi à tous les invités. Voir album photos, pages 7 et 8.