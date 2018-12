Cote d'Ivoire: Prise en charge des enfants malades du cancer - Le club des hommes d'affaires musulmans mobilise 55 millions FCFA

La 5e édition du gala de bienfaisance du Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire (Chamci) s'est tenue dans un hôtel, à Abidjan - Port-Bouët, le vendredi 14 décembre 2018, autour du thème: "Chamci au secours des enfants malades du cancer".

55 millions de F CFA, c'est la somme mobilisée, à cette occasion, par le Chamci, grâce à ses partenaires et aux donateurs. Un fonds octroyé à l'unité d'oncologie pédiatrique du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville, pour permettre l'accès aux soins aux enfants malades du cancer et rénover certains espaces de l'unité.

Doumbia Mamadou, président du Chamci a traduit sa gratitude à l'endroit des partenaires et autres donateurs pour cet élan de générosité et de solidarité en faveur des enfants malades du cancer et leur famille.

Cet engagement pour la cause des enfants, a été salué par le ministre des transports, Amadou Koné, représentant Mme Assétou Gon Coulibaly, marraine de la cérémonie. «Nous le savons tous, le cancer est cette maladie pernicieuse qui ne finit pas d'endeuiller nos familles.

Aussi, voir un enfant souffrir de cette terrible maladie, nous projette dans une grande tristesse et situation insoutenable, non seulement pour les parents et amis, mais aussi et surtout pour la communauté.

C'est pourquoi, il nous faut saluer à sa juste valeur, l'action noble que pose le Chamci en direction des enfants victimes de ce mal pernicieux. À défaut de l'éradiquer, chose qui relève du domaine médical et scientifique, le Chamci veut contribuer à soulager à sa façon, ces enfants et leur famille.

En réalité, il s'agit d'un acte noble et plein d'humanisme. En cela, chers membres du Chamci, vous démontrez au monde qu'en plus de vos talents d'hommes d'affaires, vous avez la main sur le cœur», a-t-il fait savoir.

Line Couitchéré, responsable de l'unité d'oncologie pédiatrique du Chu de Treichville, bénéficiaire du don, a exprimé sa reconnaissance au Chamci.

Selon elle, les enfants malades du cancer représentent 5% des malades cancéreux. En moyenne, ce sont 700 nouveaux cas découverts chaque année. Seulement, entre 300 et 350 parviennent à se présenter dans les hôpitaux pour se soigner.

En octobre 2017, lors de la 4e édition de son gala de bienfaisance, le Chamci avait récolté 50 millions de F CFA, pour aider l'Institut de cardiologie d'Abidjan (Ica) dans la prise en charge des enfants malades du coeur.

Une somme qui a servi au traitement de 38 enfants, d'un âge moyen de 8 ans, à hauteur de 25 millions de F CFA, en juillet 2018. Le reste du montant permettra la prise en charge de 30 autres enfants malades du coeur, en février 2019, selon le Pr Séka Assi Rémi, Directeur général d'Ica.