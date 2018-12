Cote d'Ivoire: Activité gouvernementale - Conseil des ministres, ce mardi, à Yamoussoukro

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, arrive, ce mardi 18 décembre 2018 à Yamoussoukro. Il y présidera le Conseil des ministres.

Cette rencontre qui se présente comme la dernière de l'année sera sûrement l'occasion pour le Président Ouattara et l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, de dresser le bilan de 2018 qui a démontré la résilience de la Côte d'Ivoire. Le pays a su surmonter la baisse du prix du cacao. Il a su également se relever des coups de feu de certains hommes en armes.

Au cours du Conseil des ministres, le Chef de l'Etat pourrait donner les grandes orientations de 2019. Signalons que ce n'est pas le premier Conseil des ministres de l'année à Yamoussoukro. Le Président Ouattara avait indiqué que certains rendez-vous du gouvernement se feront dans la capitale politique.

Ainsi, le mercredi 11 avril, un Conseil des Ministres s'était tenu, de 17h00 à 18h30, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro. De nombreuses décisions avaient été prises, notamment celle sur la modernisation du système national d'Etat civil.

"Ce nouveau dispositif réaménage particulièrement la procédure d'enregistrement des faits d'état civil, avec l'intégration de nouveaux acteurs dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'état civil, de façon à les rapprocher des populations, à faciliter et à accroître l'enregistrement des faits d'état civil.

Il établit dans les centres de santé et dans les villages, des agents de collecte chargés de recueillir les informations relatives aux faits d'état civil et de les mettre à la disposition des officiers et agents de l'état civil pour en assurer le suivi.

Une autre innovation majeure est l'utilisation des procédés électroniques pour l'enregistrement des faits d'état civil et la délivrance des actes d'état civil qui, à terme, permettra d'aboutir à la dématérialisation des actes et registres d'état civil et de simplifier, corrélativement, l'établissement et la délivrance des actes d'état civil.

Le dispositif intègre également l'amélioration de l'aspect sécuritaire du système avec l'intégration de la conservation numérique des données d'état civil et le contrôle des services et actes d'état civil effectués par le procureur de la République", pouvait-on lire dans le communiqué final de ce Conseil des ministres.

C'est au cours de cette rencontre que le gouvernement a prorogé le mandat des conseillers régionaux et municipaux : "Le Conseil a adopté un décret portant prorogation du mandat des conseillers régionaux et municipaux.

Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante (Cei), ce décret proroge le mandat des conseils régionaux et municipaux élus le 21 avril 2013.

Cette prorogation court jusqu'à la date d'installation des nouveaux conseils, consécutive aux prochaines élections municipales et régionales qui se tiendront avant le 31 décembre 2018".

Le 27 juin, un autre Conseil des ministres a eu lieu à Yamoussoukro. Lors de cette rencontre, le gouvernement avait entendu une communication relative aux résultats de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires : "Le Conseil a adopté une communication relative aux résultats de l'examen du Certificat d'études primaires et élémentaires (Cepe), session 2018, au titre de l'année scolaire 2017-2018.

Conformément au calendrier des examens à grand tirage, l'examen du Certificat d'études primaires et élémentaires (Cepe) s'est tenu le mardi 5 juin 2018.

Les résultats ont été proclamés le samedi 16 juin. La session 2018 du Cepe, au titre de l'année scolaire 2017-2018, a enregistré 427 877 admis, 199 574 filles et 228 303 garçons, soit un taux national d'admission de 83,57%.

Ce taux est en progression de près de 3 points par rapport à la session précédente. La direction régionale de Boundiali réalise le taux le plus élevé, soit 93,10% pour 5 368 admis sur 5 766 candidats.

Le Conseil adresse ses félicitations à l'ensemble des acteurs du système scolaire pour la bonne tenue de l'examen sur tout le territoire national ainsi que pour l'amélioration du taux national d'admission".