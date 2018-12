Maroc: Les réseaux sociaux, une occupation à grands risques pour les enfants - Comment les en protéger

Le premier précepte à adopter par les parents est de s'intéresser au monde du net

Omniprésent dans le quotidien de vos enfants, et ce dès le plus jeune âge, les réseaux sociaux ne sont pas dépourvus de désagréments en tout genre. La généralisation des smartphones leur a offert un accès en tout lieu et à toute heure à Internet et aux réseaux sociaux. Une liberté qui les expose forcément, un jour ou l'autre, à des risques tels que la cybercriminalité, l'intimidation, les menaces ou même la pornographie. Ainsi, le rôle des parents s'avère capital quant à les protéger et leur apprendre à surfer en toute sécurité. Voici quelques conseils afin d'éviter de les exposer à ces menaces.

Avant tout, le premier précepte à adopter est de s'intéresser soi-même aux réseaux sociaux, pour rester vigilant par rapport à ce que votre enfant vit et mieux mesurer les dangers auxquels il est exposé. Ensuite, si vous ne voulez pas finir comme cette mère aux Etats-Unis, empoisonnée deux fois par sa fille car elle lui a confisqué son smartphone, il ne faut pas user de la manière forte ou brusquer l'enfant. Bien au contraire, il faut privilégier l'échange. Apprendre à ses enfants à déceler les informations fiables et faire la différence entre un contenu journalistique ou publicitaire. En effet, ce dernier renvoie majoritairement à des sites mensongers ou manipulateurs. Installer un filtre de contrôle parental pour limiter l'exposition de votre enfant à ce type de dangers est une solution viable, au même titre que de les initier à l'outil Décodex (www.lemonde.fr/verification). Créé par le quotidien du même nom, il répertorie environ 600 sites véhiculant une information fausse ou trompeuse. Néanmoins, il n'est pas infaillible. Plusieurs sites aux contenus dangereux échappent à sa base de données. De ce fait, la meilleure solution reste de parler régulièrement avec votre enfant, pour échanger à propos de ce qu'il a pu voir ou lire.

Evidemment, l'implication des parents dans ce processus d'éducation ne s'arrête pas là. Avoir des enfants à l'ère du numérique implique également de gérer le temps dévolu aux écrans. Comment ? Tout simplement en respectant la règle du 3/6/9. Etablie par Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste français, elle repose sur le triptyque suivant : pas de télévision avant 3 ans, pas de jeux numériques avant 6 ans et pas d'Internet avant 9 ans. Il s'agit également de bannir tout contact de l'enfant avec un écran, le matin, au moment du repas, ainsi qu'avant de dormir. Dans ce dernier cas, l'enfant ou l'adolescent étant esseulé dans sa chambre, difficile d'être sûr qu'il n'est pas connecté. Du coup, la bonne vieille méthode qui consiste à couper purement et simplement le Wi-Fi après 23 heures se révèle extrêmement efficace.

Enfin, une discussion avec vos enfants autour des selfies et les situations dangereuses qu'ils peuvent créer est plus que primordiale. Au moment où il va se prendre en photo, l'enfant ou l'adolescent n'est obnubilé que par sa propre personne. Or, le cadre d'une photo est aussi composé d'un arrière-plan et de plusieurs autres éléments. S'ils tombent entre de mauvaises mains, ils peuvent avoir des conséquences tragiques. Notamment la maison de l'enfant ou son école, au même titre que la localisation. Vous devez lui apprendre à la désactiver. En partant du principe que l'ensemble de ces informations, à savoir le domicile de l'enfant, son école, ainsi que son planning complet grâce à la localisation, peuvent être consultables et accessibles à n'importe qui, n'importe quand, cette situation se révèle extrêmement inquiétante et n'est pas de nature à rassurer n'importe quel parent.

En conclusion, n'hésitez pas à visionner un documentaire éducatif en famille, mais aussi, demander à votre enfant de trouver sur le web une recette de cuisine par exemple. Ce sont également des moyens d'éduquer votre enfant à utiliser Internet à travers l'exploitation de ses aspects positifs.