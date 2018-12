Madagascar: Omnisports - Cosfa honore ses titres et ses champions

Trois titres de champion d'Afrique ont été remportés par les athlètes du Cosfa cette année 2018. Il s'agit de l'haltérophile, Eric Andriantsitohaina chez les moins de 56 kg, des kickboxeurs, Claude Bertrand Ravelomandry en - 67kg et Tahiry Rafanomezantsoa en - 57kg.

Fin de saison oblige. Les sportifs du club omnisports des forces armées (Cosfa) n'ont pas démérité cette saison. Pour honorer ses champions et titres, le ministère de la Défense nationale a organisé, hier, une cérémonie pour féliciter ceux qui ont porté haut les couleurs du club sur la scène nationale et internationale en 2017 et 2018. Créée en 1982 avec l'appellation Cosfap, il change en Cosfa depuis 1989. Vivier de jeunes talents, champion incontestable dans plusieurs disciplines, Cosfa veut reconquérir son prestige d'antan. » Actuellement, il existe 17 disciplines ou sections au sein du Cosfa regroupant des athlètes militaires et civils. » a expliqué, le Général, Jaositera Rolando, directeur de l'Office militaire des sports et de la culture, hier, à Ampahibe.

Titres continentaux. Trois titres de champion d'Afrique ont été remportés par les athlètes du Cosfa cette année 2018. Il s'agit de l'haltérophile, Eric Andriantsitohaina chez les moins de 56 kg, des kickboxeurs, Claude Bertrand Ravelomandry en - 67kg et de Tahiry Rafanomezantsoa en - 57kg. Au niveau national, le sacre des handballeurs du Cosfa 21 ans après leur dernière victoire a été considéré comme une très belle récompense pour les militaires. En basket-ball 3×3, la bande à Stevel a été sacrée champion. Dans d'autres disciplines dont le karaté, la boxe, le kickboxing, la lutte, le judo, la natation, les athlètes du Cosfa ont fait parlé d'eux. Ce dimanche, l'équipe du Cosfa rugby disputera la finale du Gold Top 20.

Vice-champions de l'Océan Indien, les rugbymen du Cosfa déjà assurés de disputer la CCCOI cette saison devront d'abord confirmer leur suprématie à domicile. En 2017 et 2018, nos sportifs n'ont pas démérité que ce soit dans les disciplines collectives qu'individuelles. Avant, Cosfa était le club à battre dans toutes les disciplines. Je me demande pourquoi il y a baisse de forme. Il faut un changement de mentalité et inculquer aux sportifs l'esprit de la gagne. Comme vous savez, le plus difficile c'est de garder le titre. Pour ce faire, vous devriez redoubler d'efforts. Je lance ainsi un appel aux responsables au sein du ministère d'aider nos sportifs pour que nous puissions retrouver notre prestige » a déclaré, le ministre, le Général, Béni Xavier Rasolofonirina.