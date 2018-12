Madagascar: BIANCO - « L'impunité est inacceptable »

Le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) a publié hier un communiqué « face aux informations partagées et véhiculées à travers les réseaux sociaux Facebook par des personnes malintentionnées et relayées par certains organes de presse ».

Valeurs. A la Villa La Piscine Ambohibao, on dément formellement l'existence d'une association « Vondron'ny mpiara-miasa amin'ny BIANCO ». Et de souligner que « les informations à caractère calomnieux véhiculés à travers les réseaux sociaux sont fausses et n'engagent que leurs auteurs ». Dans son communiqué, « le BIANCO réaffirme son attachement aux valeurs d'honnêteté, d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité ». Avant de rappeler que « nul n'est au-dessus de la Loi et l'impunité est inacceptable d'où qu'elle vienne ».

Fermeté. Tout en rappelant « sa fermeté et son intolérance face à la corruption », le BIANCO de faire savoir qu'il « travaille dans le professionnalisme et qu'il continue sa mission en toute sérénité, dans le respect des droits de l'homme et des textes en vigueur. Et invite tous les citoyens responsables et engagés contre la corruption, à rester vigilant face aux manipulations et désinformations orchestrées par des personnes malintentionnées dans le dessein de faire oublier leurs méfaits et dans le but de se disculper ».