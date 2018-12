Madagascar: Appel au respect du vote des citoyens - Quel qu'il soit

La conférence des évêques de Madagascar, après le FFKM, est intervenue pour lancer un appel à la tolérance et pour le respect du choix du peuple. Cette demande vient à point nommé pour tempérer la passion qui a gagné les deux camps à un jour de ce scrutin du 19 décembre. Bien qu'il n'y ait pas eu de débordements graves, il fallait calmer certains esprits échauffés. Le respect du choix des autres est primordial.

Appel au respect du vote des citoyens : quel qu'il soit

L'enjeu de cette élection présidentielle est si important que la suspicion et la défiance ont commencé à troubler cette campagne électorale qui s'est achevée hier soir. Des accusations ont été lancées par des personnalités proches d'un candidat. Elles commencent à semer le doute dans les esprits et c'est pourquoi il est nécessaire de calmer cette inquiétude qui peut être mauvaise conseillère. Les interpellations ont été lancées et elles vont certainement empêcher les actes répréhensibles de se dérouler. La population est prévenue et chaque citoyen doit suivre de près les opérations électorales. Dans l'ensemble, les électeurs désirent faire leur choix sans subir de pression.

Demain, ils vont le faire en connaissance de cause et leur vote devra être respecté quel qu'il soit. Ce qu'ils ont entendu durant ces quinze jours ne les a peut- être entièrement convaincus, mais lorsqu'ils vont se déterminer en leur âme et conscience. L'appel au respect du choix de la population par le CEM est donc nécessaire. Chacun a ses préférences et il faut les respecter. Quel que soit le président élu, il sera celui de tous les Malgaches. Il devra être rassembleur et savoir réconcilier. Des programmes ont été présentés pour assurer le développement du pays.

Il faudra donc suivre les directives de celui qui sera élu. Madagascar a besoin de sérénité pour avoir un développement harmonieux. Le désordre et la crise sont à bannir. Il faut voter pour l'un des deux candidats et quel que soit le résultat, il faut le respecter. C'est cela la démocratie.