Madagascar: Ministère de l'Eau - Un bilan positif pour le secteur EAH

Le secteur eau, assainissement et hygiène continue d'avancer malgré les différentes difficultés observées. Les efforts du ministère contribuent auxdites avancées.

La priorisation du Sud du Pays figure parmi les grandes réalisations du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène depuis l'année 2016. Un défi fixé par le ministre entrant Rolland Ravatomanga qui consistait en un projet d'Alimentation en Eau potable dans le Sud. Desservant les districts d'Amboasary et d'Ambovombe, ledit projet a pu approvisionner en eau les communes de Maroalomainty, Maroalopoty, et Sampona par la mise en place de cinq stations de pompage relais. Des infrastructures qui peuvent actuellement alimenter en eau près de 50.000 habitants et qui résolvent en partie les problématiques d'eau dans le Sud du pays. D'autres infrastructures comme la mise en place de panneaux solaires pour alimenter les cinq stations de pompage sont en cours. Par ailleurs, le projet de mise en place de 200 forages financés par le Gouvernement Chinois et qui seront localisés dans les Régions Atsimo Andrefana et Menabe sont en cours selon le ministère de tutelle.

Assainissement. Dans l'optique des avancées, le secteur assainissement va bientôt connaître de grandes réformes. Notamment, par la validation des Schémas Directeurs d'Assainissement Urbain pour neuf grandes Villes. Entre autres, Antananarivo, Antsirabe, les six ex- provinces, Nosy- Be et Fort- Dauphin. Ainsi, avec le financement de la FAE-BAD, l'avant- projet détaillé de la ville pilote d'Antsirabe est actuellement validé. Sa réalisation devrait être lancée suite à une séance de table ronde avec les bailleurs. La collaboration entre la CUA et le Samva dans la collecte des ordures de la capitale malgache figure également parmi les grandes réalisations du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène pour cette année. Une collaboration qui a pu mettre fin aux entassements des ordures qui ont mis en danger la population tananarivienne. Enfin, la clôture des consultations régionales et nationales pour la mise en œuvre du Programme Sectoriel Eau Assainissement et Hygiène conclut l'année du ministère de tutelle.